Ексдиректор спортивного бренду Макмен може стати міністром освіти США

Лінда Макмен на Республіканській Національній Конвенції. Фото: Reuters/Mike Segar

Посаду міністра освіти США в кабінеті обраного президента Дональда Трампа може обійняти Лінда Макмен. Вона тривалий час займалася популяризацією реслінгу та була співзасновницею одного з всесвітньо відомих брендів цього виду спорту.

Макмен є відомою політикинею, інвесторкою та членкинею Республіканської партії США, нагадує The New York Times.

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Лінда Макмен є дружиною американського промоутера та медіамагната Вінса Макмена та матір'ю Стефані Макмен, яка керує справами World Wrestling Entertainment, однією з найбільших компаній у США. Вона бере активну участь у політиці Республіканської партії й претендує на посаду міністерки в новому уряді.

Ілон Маск з Ліндою Макмен. Фото: Reuters/Carlos Barria

Який пост може обійняти Макмен

Нині 76-річна Лінда Макмен, яка є великим донором республіканців. Вона близька до американських політиків, які відіграють важливу роль у штабі Дональда Трампа. Вона не має педагогічної освіти чи досвіду в освітній політиці, але може стати новим міністром освіти США.

У минулому Макмен очолювала Адміністрацію малого бізнесу під час першого президентського терміну Дональда Трампа. Вона залишилася у добрих відносинах із 47-м президентом США, який цінує допомогу та підтримку бізнес-вумен. Лінда регулярно жертвує мільйони доларів на політичні компанії Дональда Трампа.

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