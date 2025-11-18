Видео
Україна
Постоянство сборной Украины — новая сухая победа в копилке

Постоянство сборной Украины — новая сухая победа в копилке

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 19:09
обновлено: 19:08
Сборная Украины в третий раз подряд разгромила соперника
Футболисты юношеской сборной Украины перед игрой. Фото: УАФ

Футболисты юношеской сборной Украины в третий раз подряд забили сопернику три безответных гола. На этот раз подопечные Дмитрия Михайленко обыграли сверстников из Словакии. 

Богдан Попов упустил возможность пополнить счет забитым голам, сообщает пресс-служба УАФ. 

Читайте также:

Юношеская сборная Украины показала пример других составам национальных команд. В рамках отбора на континентальное первенство 2026 года они одержали третью подряд победу с идентичным счетом 3:0. 

Сборная Украины U-19
Футболисты после исполнения национального гимна. Фото: скриншот YouTube

Как сыграла Украина U-19 

Третьим и последним соперником команды Дмитрия Михайленко в отборе стала Словакия. До этого "сине-желтые" взяли верх над Албанией и Черногорией, оба раза с тем же счетом 3:0. 

Украинцы забили все три гола до перерыва. На 17-й минуте Богданов дождался подачи с углового и головой отправил мяч в сетку. На 33-й минуте похожую комбинацию точным ударом завершил Дигтярь. А незадолго до перерыва Каменский обыграл нескольких соперников и сделал точный пас на Попова, после удара Богдана словацкий защитник переправил мяч в сетку собственных ворот. 

Юношеская сборная Украины уверенно выиграла группу, забила девять голов и не пропустила ни одного мяча. 

Напомним, стали известны все возможные соперники основной сборной Украины в стыковом раунде отбора на ЧМ-2026. 

Жена Александра Зинченко нашла неожиданный способ, чтобы поддержать одного из лидеров "сине-желтых". 

Глава Украинской Ассоциации футбола Андрей Шевченко удивил заявлением после победы национальной команды над Исландией. 

спорт футбол Словакия Дмитрий Михайленко Сборная Украины U-19
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
