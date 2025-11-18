Сборная Украины в третий раз подряд разгромила соперника

Футболисты юношеской сборной Украины перед игрой. Фото: УАФ

Футболисты юношеской сборной Украины в третий раз подряд забили сопернику три безответных гола. На этот раз подопечные Дмитрия Михайленко обыграли сверстников из Словакии.

Богдан Попов упустил возможность пополнить счет забитым голам, сообщает пресс-служба УАФ.

Реклама

Читайте также:

Юношеская сборная Украины показала пример других составам национальных команд. В рамках отбора на континентальное первенство 2026 года они одержали третью подряд победу с идентичным счетом 3:0.

Футболисты после исполнения национального гимна. Фото: скриншот YouTube

Как сыграла Украина U-19

Третьим и последним соперником команды Дмитрия Михайленко в отборе стала Словакия. До этого "сине-желтые" взяли верх над Албанией и Черногорией, оба раза с тем же счетом 3:0.

Украинцы забили все три гола до перерыва. На 17-й минуте Богданов дождался подачи с углового и головой отправил мяч в сетку. На 33-й минуте похожую комбинацию точным ударом завершил Дигтярь. А незадолго до перерыва Каменский обыграл нескольких соперников и сделал точный пас на Попова, после удара Богдана словацкий защитник переправил мяч в сетку собственных ворот.

Юношеская сборная Украины уверенно выиграла группу, забила девять голов и не пропустила ни одного мяча.

Напомним, стали известны все возможные соперники основной сборной Украины в стыковом раунде отбора на ЧМ-2026.

Жена Александра Зинченко нашла неожиданный способ, чтобы поддержать одного из лидеров "сине-желтых".

Глава Украинской Ассоциации футбола Андрей Шевченко удивил заявлением после победы национальной команды над Исландией.