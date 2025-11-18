Збірна України втретє поспіль розгромила суперника

Футболісти юнацької збірної України перед грою. Фото: УАФ

Футболісти юнацької збірної України втретє поспіль забили супернику три голи. Цього разу підопічні Дмитра Михайленка обіграли однолітків зі Словаччини.

Богдан Попов змарнував можливість поповнити рахунок забитим голам, повідомляє пресслужба УАФ.

Реклама

Читайте також:

Юнацька збірна України показала приклад іншим складам національних команд. У рамках відбору на континентальну першість 2026 року вони здобули третю поспіль перемогу з ідентичним рахунком 3:0.

Футболісти після виконання національного гімну. Фото: скріншот YouTube

Як зіграла Україна U-19

Третім та останнім суперником команди Дмитра Михайленка у відборі стала Словаччина. До цього "синьо-жовті" взяли гору над Албанією та Чорногорією, обидва рази з тим самим рахунком 3:0.

Українці забили всі три голи до перерви. На 17-й хвилині Богданов дочекався подачі з кутового і головою відправив м'яч у сітку. На 33-й хвилині схожу комбінацію точним ударом завершив Дігтярь. А незадовго до перерви Каменський обіграв кількох суперників та зробив точний пас на Попова, після удару Богдана словацький захисник переправив м'яч у сітку власних воріт.

Юнацька збірна України впевнено виграла групу, забила дев'ять голів та не пропустила жодного м'яча.

Нагадаємо, стали відомі всі можливі суперники основної збірної України в стиковому раунді відбору на ЧС-2026.

Дружина Олександра Зінченка знайшла несподіваний спосіб, щоб підтримати одного з лідерів "синьо-жовтих".

Голова Української Асоціації футболу Андрій Шевченко здивував заявою після перемоги національної команди над Ісландією.