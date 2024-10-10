Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Стала известна причина смерти футболиста сборной Греции arrow

Стала известна причина смерти футболиста сборной Греции

10 октября 2024 19:56
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Смерть Джорджа Болдока — полиция сообщила причину гибели
Джордж Болдок. Фото: news247.gr
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В Греции нашли тело игрока сборной страны и "Панатинаикоса" Джорджа Балдока. Труп находился в бассейне арендованного дома.

Вскрытие тела показало причину смерти футболиста, передает портал news247.gr.

Читайте также:
Умер Футболист
Джордж Болдок. Фото: gazzetta.gr

Причина смерти футболиста

Криминалисты после получения тела провели вскрытие, которое показало причину смерти футболиста.

Как оказалось, 31-летний футболист утонул в своем бассейне, захлебнувшись водой.

Источник отметил, что вскрытие провели на кафедре судебно-медицинской экспертизы Афинского университета, где также сделали необходимые токсикологические исследования. Они должны показать, был ли погибший под воздействием алкоголя или наркотиков. Результаты станут известны позже.

Также в полиции отметили, что на теле не было никаких следов, синяков или травм, которые бы указывали на насильственную смерть.

Болдок родился в Великобритании, но благодаря греческим корням получил гражданство и в 2022 году дебютировал за сборную Греции, сыграв с тех пор 12 матчей.

Умерший 31-летний футболист ранее выступал за английские клубы "Шеффилд Юнайтед", "МК Донс", "Оксфорд Юнайтед", исландский "ДБВ Вестманнаэйяр", "Тамуорт" и "Нортгемптон".

Летом контракт Болдока с "Шеффилд Юнайтед" закончился, и он переехал в Грецию, присоединившись к "Панатинаикосу". За новый клуб он успел сыграть в четырех матчах, последний из которых состоялся 6 октября против "Олимпиакоса" (0:0).

Напомним, в Алжире скончался бывшая звезда "Барселоны", "Аякса" и сборной Нидерландов.

Также умер сын президента футбольного клуба "Ингулец" Александра Поворознюка.

смерть Греция умершие Панатинаикос чемпионат Греции

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:45 Синоптики назвали регионы, в которые завтра придет похолодание

20:20 Прекращение огня в обмен на гарантии Запада — Зеленский резко отреагировал

20:03 Зарабатывать 100 тысяч — где в Одессе предлагают самые высокие зарплаты

20:00 Объявление в розыск — что делать военнообязанному

19:57 В Киеве избрали меру пресечения мужчине, который смеялся над погибшими воинами

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

Text

19:52 Камельчук объяснил, отменят ли повышение налогов после завершения войны

19:47 Синоптики предупредили харьковчан о резком изменении погодных условий завтра

19:45 Мобилизация в конкретное подразделение — насколько это реально

19:30 В российском плену погибла известная украинская журналистка

19:30 В Польше пассажиры избили украинского таксиста — видео конфликта

20:45 Синоптики назвали регионы, в которые завтра придет похолодание

20:20 Прекращение огня в обмен на гарантии Запада — Зеленский резко отреагировал

20:03 Зарабатывать 100 тысяч — где в Одессе предлагают самые высокие зарплаты

20:00 Объявление в розыск — что делать военнообязанному

19:57 В Киеве избрали меру пресечения мужчине, который смеялся над погибшими воинами

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

19:47 Синоптики предупредили харьковчан о резком изменении погодных условий завтра

19:45 Мобилизация в конкретное подразделение — насколько это реально

19:30 В российском плену погибла известная украинская журналистка

19:30 В Польше пассажиры избили украинского таксиста — видео конфликта

19:01 В Укрэнерго ответили, будут ли завтра выключать свет

Эксклюзив

18:43 Клубника будет до Нового года — чем богат ассортимент на "Привозе"

9 октября 2024

18:39 Бизнес на уклонистах — одесситы рассказали, что делать с врачами-коррупционерами

06:40 Цены на медь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:11 Найдены списки уклонистов — что грозит тем, кто платил врачам за диагнозы

8 октября 2024

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

7 октября 2024

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

Text

19:52 Камельчук объяснил, отменят ли повышение налогов после завершения войны

Text

18:53 Нардеп объяснил, почему важно ремонтировать дороги в прифронтовой зоне

Text

17:50 План победы Зеленского и жуткий ураган в США — эфир Вечір.LIVE

Text

16:07 Гончаренко объяснил, почему Украина привлекает в ряды ВСУ офицеров-иностранцев

Text

15:18 После воздушной тревоги депутаты не вернулись на заседание ВР, — Гончаренко

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

Text

13:00 Заявление Зеленского о конце войны и Венгрии против Украины — эфир День.LIVE

Text

12:58 Депутат объяснил, в чем проблема мобилизации мужчин от 18 до 25 лет

Text

10:20 Что влияет на наказание за СОЧ — комментарий военного юриста

Text

10:09 Военный юрист объяснил, как командиры причастны к СОЧ бойцов

Text

08:00 Зима без блекаутов и пауза в бронировании работников предприятий — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник

27 сентября 2024

20:36В Киеве неизвестные в балаклавах захватили ТРЦ Sky Moll

2 октября 2024

23:56 Пенсии участникам боевых действий — какой принцип начисления