Смерть Джорджа Болдока — полиция сообщила причину гибели

Джордж Болдок. Фото: news247.gr

В Греции нашли тело игрока сборной страны и "Панатинаикоса" Джорджа Балдока. Труп находился в бассейне арендованного дома.

Вскрытие тела показало причину смерти футболиста, передает портал news247.gr.

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Причина смерти футболиста

Криминалисты после получения тела провели вскрытие, которое показало причину смерти футболиста.

Как оказалось, 31-летний футболист утонул в своем бассейне, захлебнувшись водой.

Источник отметил, что вскрытие провели на кафедре судебно-медицинской экспертизы Афинского университета, где также сделали необходимые токсикологические исследования. Они должны показать, был ли погибший под воздействием алкоголя или наркотиков. Результаты станут известны позже.

Также в полиции отметили, что на теле не было никаких следов, синяков или травм, которые бы указывали на насильственную смерть.

Болдок родился в Великобритании, но благодаря греческим корням получил гражданство и в 2022 году дебютировал за сборную Греции, сыграв с тех пор 12 матчей.

Умерший 31-летний футболист ранее выступал за английские клубы "Шеффилд Юнайтед", "МК Донс", "Оксфорд Юнайтед", исландский "ДБВ Вестманнаэйяр", "Тамуорт" и "Нортгемптон".

Летом контракт Болдока с "Шеффилд Юнайтед" закончился, и он переехал в Грецию, присоединившись к "Панатинаикосу". За новый клуб он успел сыграть в четырех матчах, последний из которых состоялся 6 октября против "Олимпиакоса" (0:0).

Напомним, в Алжире скончался бывшая звезда "Барселоны", "Аякса" и сборной Нидерландов.

Также умер сын президента футбольного клуба "Ингулец" Александра Поворознюка.