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В Греции нашли мертвым игрока национальной сборной по футболу

10 октября 2024 12:16
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Трагедия: футболиста Джорджа Болдока нашли мертвым в Греции
Джордж Болдок. Фото: gazzetta.gr
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В Греции произошла трагедия с футболистом национальной сборной и "Панатинаикоса" Джорджем Болдоком. Игрока нашли мертвым у себя дома.

Об этом сообщил греческий портал Gazzetta.gr.

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Полиция и скорая помощь возле дома Болдока. Фото: gazzetta.gr

Что произошло с Болдоком

Пока известно, что футболиста нашли мертвым в бассейне на территории арендованного им дома.

Причины смерти игрока пока не разглашаются.

О смерти футболиста удалось узнать после того, как забила тревогу его жена, поскольку Джордж не отвечал на звонки.

Жена Болдока позвонила владельцу дома, который поехал к арендатору и нашел его мертвым.

Умер Футболист
Джордж Болдок. Фото: gazzetta.gr

Болдок является уроженцем Великобритании, но благодаря греческим корням получил гражданство и дебютировал на сборную Греции в 2022 году и с того момента провел 12 матчей.

Умерший 31-летний футболист ранее играл за английский "Шеффилд Юнайтед", "МК Донс", "Оксфорд Юнайтед", исландский "ДБВ Вестманнаэйяр", "Тамуорт" и "Нортгемптон".

Летом у Болдока завершился контракт с "Шеффилд Юнайтед" и он переехал в Грецию, где стал игроком "Панатинаикоса". За клуб он сыграл в четырех матчах. Крайняя игра прошла 6 октября против "Олимпиакоса" (0:0) Романа Яремчука.

Напомним, ранее умерла бывшая звезда "Барселоны", "Аякса" и сборной Нидерландов, четырежды номинированная на Золотой мяч.

Также умер сын одного из известнейших владельцев украинских футбольных клубов.

смерть футбол Греция Панатинаикос чемпионат Греции

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