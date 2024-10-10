Трагедія: футболіста Джорджа Болдока знайшли мертвим у Греції

Джордж Болдок. Фото: gazzetta.gr

У Греції сталася трагедія з футболістом національної збірної та "Панатінаїкоса" Джорджем Болдоком. Гравця знайшли мертвим у себе вдома.

Про це повідомив грецький портал Gazzetta.gr.

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Поліція та швидка допомога біля будинку Болдока. Фото: gazzetta.gr

Що сталося з Болдоком

Наразі відомо, що футболіста знайшли мертвим у басейні на території орендованого ним будинку.

Причини смерті гравця наразі не розголошуються.

Про смерть футболіста вдалося дізнатися після того, як забила на сполох його дружина, оскільки Джордж не відповідав на дзвінки.

Дружина Болдока зателефонувала власнику будинку, який поїхав до орендаря та знайшов його мертвим.

Джордж Болдок. Фото: gazzetta.gr

Болдок є уродженцем Великої Британії, але завдяки грецькому корінню отримав громадянство та дебютував на збірну Греції у 2022 році й з того моменту провів 12 матчів.

Померлий 31-річний футболіст раніше грав за англійський "Шефілд Юнайтед", "МК Донс", "Оксфорд Юнайтед", ісландський "ДБВ Вестманнаейяр", "Тамуорт" та "Нортгемптон".

Влітку у Болдока завершився контракт з "Шефілд Юнайтед" і він переїхав у Грецію, де став гравцем "Панатінаїкоса". За клуб він зіграв у чотирьох матчах. Крайня гра відбулася 6 жовтня проти "Олімпіакоса" (0:0) Романа Яремчука.

Нагадаємо, раніше померла колишня зірка "Барселони", "Аяксу" та збірної Нідерландів, якого чотири рази номінували на Золотий м’яч.

Також помер син одного з найвідоміших власників українських футбольних клубів.