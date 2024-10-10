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Стала відома причина смерті футболіста збірної Греції

10 жовтня 2024 19:56
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Смерть Джорджа Болдока — поліція повідомила причину загибелі
Джордж Болдок. Фото: news247.gr
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У Греції знайшли тіло гравця збірної країни та "Панатинаїкоса" Джорджа Балдока. Труп перебував у басейні орендованого будинку.

Розтин тіла показав причину смерті футболіста, передає портал news247.gr.

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Джордж Болдок. Фото: gazzetta.gr

Причина смерті футболіста

Криміналісти після отримання тіла провели розтин, який показав причину смерті футболіста.

Як виявилося, 31-річний футболіст потонув у своєму басейні, захлинаючись водою.

Джерело наголосило, що розтин провели на кафедрі судово-медичної експертизи Афінського університету, де також зробили необхідні токсикологічні дослідження. Вони мають показати, чи був загиблий під впливом алкоголю, чи наркотиків. Результати стануть відомі пізніше.

Також у поліції зазначили, що на тілі не було жодних слідів, синців чи травм, які б вказували на насильницьку смерть.

Болдок народився у Великій Британії, але завдяки грецькому корінню отримав громадянство і в 2022 році дебютував за збірну Греції, зігравши з того часу 12 матчів.

Померлий 31-річний футболіст раніше виступав за англійські клуби "Шефілд Юнайтед", "МК Донс", "Оксфорд Юнайтед", ісландський "ДБВ Вестманнаейяр", "Тамуорт" та "Нортгемптон".

Влітку контракт Болдока з "Шефілд Юнайтед" закінчився, і він переїхав до Греції, приєднавшись до "Панатінаїкосу". За новий клуб він встиг зіграти у чотирьох матчах, останній із яких відбувся 6 жовтня проти "Олімпіакоса" (0:0).

Нагадаємо, в Алжирі померла колишня зірка "Барселони", "Аякса" та збірної Нідерландів.

Також помер син президента футбольного клубу "Інгулець" Олександра Поворознюка.

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