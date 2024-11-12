Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Стали известны детали смерти Узелкова arrow

Стали известны детали смерти Узелкова

12 ноября 2024 18:49
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Причина смерти Вячеслава Узелкова: Шатерникова рассказала о коме боксера
Вячеслав Узелков. Фото: instagram.com/uzelkov_official/
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Украинский бывший боксер Вячеслав Узелков в последние дни жизни был в коме. Врачи не давали ему много шансов, поскольку в его организме было много тромбов.

Об этом в комментарии OBOZ.ua сообщила вице-президент Лиги профессионального бокса Алина Шатерникова.

Читайте также:
Алина Шатерникова
Алина Шатерникова. Фото: "Трибуна"

Что случилось с Узелковым

По словам Шатерниковой, причиной смерти экс-чемпиона стало большое количество тромбов в его организме.

Бывшая чемпионка мира по боксу рассказала, что проблемная ситуация со здоровьем Узелкова развивалась постепенно, и у него почти не было шансов на выздоровление.

Шатерникова рассказала, что в больнице у Узелкова была остановка сердца, но врачи его реанимировали. Затем боксер был в коме, из которой не вышел.

В конце марта 2024 года у Узелкова диагностировали тромб в сердце, тромб в аорте и гангрену ноги. В апреле провели операцию на сердце. Затем 9 ноября 45-летний спортсмен и шоумэн умер.

Шатерникова рассказала, что не могла не поехать на прощание с Узелковым в Винницу.

"Я выехала в 5:00, чтобы к 9:00 быть на прощании. Всю дорогу вспоминала разные истории из его боксерской жизни. Запомнились его красивая улыбка и взгляд, с которым он смотрел на соперника в бою", — сказала Алина.

Напомним, рапнее Майк Тайсон рассказал, как нужно себя вести в тюрьме.

Ранее стало известно, какие гонорары получат Тайсон и Джейк Пол за свой бой.

бокс Вячеслав Узелков боксер украинские боксеры профессиональный бокс

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:37 Спрятался в багажнике — на Одесчине задержали хитрого уклониста

Text

19:33 Нардеп отреагировала на заявление о сроках восстановления домов

19:28 В Сумах раздаются мощные взрывы — оккупанты запустили ракеты

19:12 В Киеве транспортный коллапс — метро переполнено

19:05 Украинцы сорвали выступление Навальной на конференции — видео

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

19:02 Инвесторы в восторге — какое жилье точно будет иметь покупателей

18:53 В Одесской области поезд снес грузовик — подробности

18:50 Россия атаковала Харьков новым дроном — в ОВА назвали последствия

18:49 Стали известны детали смерти Узелкова

18:46 Ведущая телемарафона растрогалась из-за видео с военным

19:37 Спрятался в багажнике — на Одесчине задержали хитрого уклониста

19:28 В Сумах раздаются мощные взрывы — оккупанты запустили ракеты

19:12 В Киеве транспортный коллапс — метро переполнено

19:05 Украинцы сорвали выступление Навальной на конференции — видео

19:02 Инвесторы в восторге — какое жилье точно будет иметь покупателей

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

18:53 В Одесской области поезд снес грузовик — подробности

18:50 Россия атаковала Харьков новым дроном — в ОВА назвали последствия

18:49 Стали известны детали смерти Узелкова

18:46 Ведущая телемарафона растрогалась из-за видео с военным

18:38 5 причин, почему стоит купить iPhone 16 прямо сейчас

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Эксклюзив

00:28 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

11 ноября 2024

23:23 Сможет ли Трамп закончить войну — что говорят в Одессе

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

05:43 Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

10 ноября 2024

06:09 Газ, уголь или дрова — чем в Украине выгоднее отапливать дом

05:58 Песни для застолья и мусор — что бесплатно отдают на OLX

9 ноября 2024
Эксклюзив

06:34 Проверка мобильного сотрудниками ТЦК — насколько это законно

Text

19:33 Нардеп отреагировала на заявление о сроках восстановления домов

Text

18:40 Нардеп объяснил, почему важно ремонтировать дороги во время войны

Text

17:59 Заявление Макрона и изменения в ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:08 Сколько средств ежемесячно теряет Украина — ответ нардепа

Text

13:00 Трагедия в Кривом Роге и удар по Запорожью — эфир День.LIVE

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

Text

10:38 Эвакуацию в Донецкой области проводят круглосуточно, — Дьяченко

Text

09:38 Оккупанты минуют Херсон с помощью БпЛА — что известно

Text

08:00 Последствия подрыва плотины в Курахово — эфир Ранок.LIVE

Text

07:41 Все выплаты, кроме военных, могут остановить, — Южанина

11 ноября 2024
Text

18:05 Подрыв дамбы и расстрел пленных бойцов ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке

4 ноября 2024

06:05Тысяча вам не придет — что не так с Национальным кэшбеком