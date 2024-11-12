Причина смерти Вячеслава Узелкова: Шатерникова рассказала о коме боксера

Вячеслав Узелков. Фото: instagram.com/uzelkov_official/

Украинский бывший боксер Вячеслав Узелков в последние дни жизни был в коме. Врачи не давали ему много шансов, поскольку в его организме было много тромбов.

Об этом в комментарии OBOZ.ua сообщила вице-президент Лиги профессионального бокса Алина Шатерникова.

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Что случилось с Узелковым

По словам Шатерниковой, причиной смерти экс-чемпиона стало большое количество тромбов в его организме.

Бывшая чемпионка мира по боксу рассказала, что проблемная ситуация со здоровьем Узелкова развивалась постепенно, и у него почти не было шансов на выздоровление.

Шатерникова рассказала, что в больнице у Узелкова была остановка сердца, но врачи его реанимировали. Затем боксер был в коме, из которой не вышел.

В конце марта 2024 года у Узелкова диагностировали тромб в сердце, тромб в аорте и гангрену ноги. В апреле провели операцию на сердце. Затем 9 ноября 45-летний спортсмен и шоумэн умер.

Шатерникова рассказала, что не могла не поехать на прощание с Узелковым в Винницу.

"Я выехала в 5:00, чтобы к 9:00 быть на прощании. Всю дорогу вспоминала разные истории из его боксерской жизни. Запомнились его красивая улыбка и взгляд, с которым он смотрел на соперника в бою", — сказала Алина.

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