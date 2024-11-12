Причина смерті В'ячеслава Узелкова: Шатернікова розповіла про кому боксера

Стали відомі деталі смерті Узєлкова
Український колишній боксер В'ячеслав Узелков останні дні життя був у комі. Лікарі не давали йому багато шансів, оскільки у його організмі було багато тромбів.
Про це у коментарі OBOZ.ua повідомила віцепрезидент Ліги професійного боксу Аліна Шатернікова.
Що трапилося з Узелковим
За словами Шатернікової, причиною смерті ексчемпіона стала велика кількість тромбів у його організмі.
Колишня чемпіонка світу з боксу розповіла, що проблемна ситуація зі здоров'ям Узелкова розвивалася поступово, і він майже не мав шансів на одужання.
Шатернікова розповіла, що у лікарні у Узелкова була зупинка серця, але лікарі його реанімували. Потім боксер був у комі, з якої не вийшов.
Наприкінці березня 2024 року у Узелкова діагностували тромб у серці, тромб в аорті та гангрену ноги. У квітні провели операцію на серці. Потім 9 листопада 45-річний спортсмен та шоумен помер.
Шатернікова розповіла, що не могла не поїхати на прощання з Узелковим до Вінниці.
"Я виїхала о 5:00, щоб до 9:00 бути на прощання. Усю дорогу згадувала різні історії з його боксерського життя. Запам'яталися його гарна усмішка та погляд, з яким він дивився на суперника у бою", — сказала Аліна.
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