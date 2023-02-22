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Стали известны составы команд на матч 1/8 Лиги чемпионов "Лейпциг" — "Манчестер Сити"

22 февраля 2023 20:46
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Лейпциг против Манчестер Сити — стартовые составы команд
Йошка Гвардиол сыграет против команды Хосепа Гвардиолы
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

В рамках первого матча 1/8 Лиги чемпионов "РБ Лейпциг" принимает в Германии "Манчестер Сити". 

Главные тренеры команд уже представили стартовые составы на этот поединок, сообщают Новини.LIVE

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В сезоне 2021/2023 "Лейпциг" и "Манчестер Сити" встречались на стадии группового этапа Лиги чемпионов. Немецкая и английская команды обменялись домашними победами. На "Этихаде" "горожане" разгромили соперника со счетом 6:3. В ответной встрече "быки" оказались сильнее со счетом 2:1. 

Стартовые составы команд 

"РБ Лейпциг": Бласвих — Клостерманн, Орбан (капитан), Гвардиол, Хальстенберг — Лаймер, Шлагер, Собослаи, Форсберг, Вернер — Андре Силва. 

Тренер: Марко Розе. 

"Манчестер Сити": Эдерсон — Аке, Аканджи, Диаш, Уокер — Бернарду Силва, Марез, Гюндоган (капитан), Родри — Грилиш — Холанд. 

Тренер: Хосеп Гвардиола. 

Напомним, болельщик английского футбольного клуба "Ньюкасл" выставил свою собаку на продажу после того, как домашний питомец съел билеты на важный поединок.

Бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров рассказал о том, что в Украине выросли два очень талантливых спортсмена. 

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