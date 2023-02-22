Лейпциг против Манчестер Сити — стартовые составы команд

Йошка Гвардиол сыграет против команды Хосепа Гвардиолы

В рамках первого матча 1/8 Лиги чемпионов "РБ Лейпциг" принимает в Германии "Манчестер Сити".

Главные тренеры команд уже представили стартовые составы на этот поединок, сообщают Новини.LIVE.

В сезоне 2021/2023 "Лейпциг" и "Манчестер Сити" встречались на стадии группового этапа Лиги чемпионов. Немецкая и английская команды обменялись домашними победами. На "Этихаде" "горожане" разгромили соперника со счетом 6:3. В ответной встрече "быки" оказались сильнее со счетом 2:1.

Стартовые составы команд

"РБ Лейпциг": Бласвих — Клостерманн, Орбан (капитан), Гвардиол, Хальстенберг — Лаймер, Шлагер, Собослаи, Форсберг, Вернер — Андре Силва.

Тренер: Марко Розе.

"Манчестер Сити": Эдерсон — Аке, Аканджи, Диаш, Уокер — Бернарду Силва, Марез, Гюндоган (капитан), Родри — Грилиш — Холанд.

Тренер: Хосеп Гвардиола.

Напомним, болельщик английского футбольного клуба "Ньюкасл" выставил свою собаку на продажу после того, как домашний питомец съел билеты на важный поединок.

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