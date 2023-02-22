Лейпциг против Манчестер Сити — стартовые составы команд

Стали известны составы команд на матч 1/8 Лиги чемпионов "Лейпциг" — "Манчестер Сити"
В рамках первого матча 1/8 Лиги чемпионов "РБ Лейпциг" принимает в Германии "Манчестер Сити".
Главные тренеры команд уже представили стартовые составы на этот поединок, сообщают Новини.LIVE.
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В сезоне 2021/2023 "Лейпциг" и "Манчестер Сити" встречались на стадии группового этапа Лиги чемпионов. Немецкая и английская команды обменялись домашними победами. На "Этихаде" "горожане" разгромили соперника со счетом 6:3. В ответной встрече "быки" оказались сильнее со счетом 2:1.
Стартовые составы команд
"РБ Лейпциг": Бласвих — Клостерманн, Орбан (капитан), Гвардиол, Хальстенберг — Лаймер, Шлагер, Собослаи, Форсберг, Вернер — Андре Силва.
Тренер: Марко Розе.
"Манчестер Сити": Эдерсон — Аке, Аканджи, Диаш, Уокер — Бернарду Силва, Марез, Гюндоган (капитан), Родри — Грилиш — Холанд.
Тренер: Хосеп Гвардиола.
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