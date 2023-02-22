Лейпциг проти Манчестер Сіті — стартові склади команд

Йошка Гвардіол зіграє проти команди Хосепа Гвардіоли

У рамках першого матчу 1/8 Ліги чемпіонів "РБ Лейпциг" приймає у Німеччині "Манчестер Сіті".

Головні тренери команд уже представили стартові склади на цей поєдинок, повідомляють Новини.LIVE.

У сезоні 2021/2023 "Лейпциг" та "Манчестер Сіті" зустрічалися на стадії групового етапу Ліги чемпіонів. Німецька та англійська команди обмінялися домашніми перемогами. На "Етіхад" "городяни" розгромили суперника з рахунком 6:3. У зустрічі у відповідь "бики" виявилися сильнішими з рахунком 2:1.

Стартові склади команд

"РБ Лейпциг": Бласвіх — Клостерманн, Орбан (капітан), Гвардіол, Хальстенберг — Лаймер, Шлагер, Собослаї, Форсберг, Вернер — Андре Сілва.

Тренер: Марко Розе.

"Манчестер Сіті": Едерсон — Аке, Аканджі, Діаш, Вокер — Бернарду Сілва, Марез, Гюндоган (капітан), Родрі — Гриліш — Холанд.

Тренер: Хосеп Гвардіола.

Нагадаємо, уболівальник англійського футбольного клубу "Ньюкасл" виставив свого собаку на продаж після того, як домашній вихованець з'їв квитки на важливий поєдинок.

Колишній чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров розповів про те, що в Україні виросли два дуже талановиті спортсмени.