Лейпциг проти Манчестер Сіті — стартові склади команд

Стали відомі склади команд на матч 1/8 Ліги чемпіонів "Лейпциг" — "Манчестер Сіті"
У рамках першого матчу 1/8 Ліги чемпіонів "РБ Лейпциг" приймає у Німеччині "Манчестер Сіті".
Головні тренери команд уже представили стартові склади на цей поєдинок, повідомляють Новини.LIVE.
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У сезоні 2021/2023 "Лейпциг" та "Манчестер Сіті" зустрічалися на стадії групового етапу Ліги чемпіонів. Німецька та англійська команди обмінялися домашніми перемогами. На "Етіхад" "городяни" розгромили суперника з рахунком 6:3. У зустрічі у відповідь "бики" виявилися сильнішими з рахунком 2:1.
Стартові склади команд
"РБ Лейпциг": Бласвіх — Клостерманн, Орбан (капітан), Гвардіол, Хальстенберг — Лаймер, Шлагер, Собослаї, Форсберг, Вернер — Андре Сілва.
Тренер: Марко Розе.
"Манчестер Сіті": Едерсон — Аке, Аканджі, Діаш, Вокер — Бернарду Сілва, Марез, Гюндоган (капітан), Родрі — Гриліш — Холанд.
Тренер: Хосеп Гвардіола.
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