Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Трамп высказался об окончании войны в Украине
Главная Спорт Стали известны сроки возвращения Супряги после травмы

Стали известны сроки возвращения Супряги после травмы

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 22:18
Врачи определились с тем, когда Супряга вернется на поле
Владислав Супряга. Фото: "Эпицентр"

Футболист "Эпицентра" Владислав Супряга в матче против "Кривбасса" забил свой первый мяч за пять лет. При этом, в моменте с голом он сильно травмировался.

Украинский журналист Владимир Зверов сообщил, сколько времени пропустит Владислав.

Реклама
Читайте также:

Сколько времени пропустит Супряга

По словам Зверова, травма оказалась не такой серьезной, как опасались — у Супряги диагностировали вывих локтя.

Минимальных последствий удалось избежать еще и потому, что врач "Эпицентра" Кристина Пинзар оперативно оказала помощь на поле, вправляя локоть.

На следующий день МРТ не выявило разрывов, что стало положительной новостью.

По предварительным прогнозам, форвард пропустит около месяца, но может вернуться к тренировкам в октябре.

Главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк подтвердил отсутствие перелома, но точные сроки восстановления не уточнил.

Супряга летом 2025 года перешел в "Эпицентр" на правах аренды из "Динамо", сыграл четыре матча и забил один гол. Его предыдущий результативный удар датирован 23 сентября 2020 года в матче квалификации Лиги чемпионов против "Гента".

Напомним, ранее Хосеп Гвардиола мог изменять своей жене и это могло стать причиной развода, а не то, что они живут в разных городах.

Киевское "Динамо" может вернуться в ЛЕ, если отстранят их соперника.

футбол УПЛ Владислав Супряга травма ФК Эпицентр
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации