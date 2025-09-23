Врачи определились с тем, когда Супряга вернется на поле

Владислав Супряга. Фото: "Эпицентр"

Футболист "Эпицентра" Владислав Супряга в матче против "Кривбасса" забил свой первый мяч за пять лет. При этом, в моменте с голом он сильно травмировался.

Украинский журналист Владимир Зверов сообщил, сколько времени пропустит Владислав.

Сколько времени пропустит Супряга

По словам Зверова, травма оказалась не такой серьезной, как опасались — у Супряги диагностировали вывих локтя.

Минимальных последствий удалось избежать еще и потому, что врач "Эпицентра" Кристина Пинзар оперативно оказала помощь на поле, вправляя локоть.

На следующий день МРТ не выявило разрывов, что стало положительной новостью.

По предварительным прогнозам, форвард пропустит около месяца, но может вернуться к тренировкам в октябре.

Главный тренер "Эпицентра" Сергей Нагорняк подтвердил отсутствие перелома, но точные сроки восстановления не уточнил.

Супряга летом 2025 года перешел в "Эпицентр" на правах аренды из "Динамо", сыграл четыре матча и забил один гол. Его предыдущий результативный удар датирован 23 сентября 2020 года в матче квалификации Лиги чемпионов против "Гента".

