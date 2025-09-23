Відео
Україна
Головна Спорт Стали відомі терміни повернення Супряги після травми

Стали відомі терміни повернення Супряги після травми

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 22:18
Лікарі визначилися з тим, коли Супряга повернеться на поле
Владислав Супряга. Фото: "Епіцентр"

Футболіст "Епіцентра" Владислав Супряга в матчі проти "Кривбаса" забив свій перший м'яч за п'ять років. При цьому, в моменті з голом він сильно травмувався.

Український журналіст Володимир Звєров повідомив, скільки часу пропустить Владислав.

Читайте також:

Скільки часу пропустить Супряга

За словами Звєрова, травма виявилася не такою серйозною, як побоювалися — у Супряги діагностували вивих ліктя.

Мінімальних наслідків вдалося уникнути ще й тому, що лікарка "Епіцентру" Христина Пинзар оперативно надала допомогу на полі, вправляючи лікоть.

Наступного дня МРТ не виявила розривів, що стало позитивною новиною.

За попередніми прогнозами, форвард пропустить близько місяця, але може повернутися до тренувань у жовтні.

Головний тренер "Епіцентру" Сергій Нагорняк підтвердив відсутність перелому, але точні терміни відновлення не уточнив.

Супряга влітку 2025 року перейшов до "Епіцентру" на правах оренди з "Динамо", зіграв чотири матчі та забив один гол. Його попередній результативний удар датований 23 вересня 2020 року в матчі кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Гента".

футбол УПЛ Владислав Супряга травма ФК Епіцентр
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
