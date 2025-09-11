Финал Лиги чемпионов-2027 пройдет на Метрополитано в Мадриде - решение УЕФА

Кубок победителя Лиги чемпионов. Фото: Reuters

В Тиране, Албания, несмотря на скандалы, состоялось заседание Исполнительного комитета УЕФА. На нем среди всего прочего было рассмотрено шесть важных вопросов.

Все важные вопросы были связаны с определением хозяев шести еврокубковых финалов, сообщили в УЕФА.

Стало известно, где пройдет финал Лиги чемпионов

Согласно решению Исполнительного комитета, финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2026/2027 гг. состоится на стадионе "Метрополитано" в Мадриде, Испания. Это будет второй финал ЛЧ на этой арене.

Стадион "Метрополитано" в Мадриде. Фото: Reuters

Финал женской Лиги чемпионов в 2027 году состоится на Национальном стадионе в Варшаве, Польша. Суперкубок-2026 пройдет в Зальцбурге, Австрия, финал Лиги чемпионов-2026 по футзалу в Пезаро, Италия, Евро-2027 U-19 по футзалу в Астане, Казахстан, женский Евро-2027 по футзалу в Осиеке, Хорватия.

Комитет также утвердил бонусные выплаты для финальной части женской Лиги наций УЕФА в 2025 году. Общая сумма составляет 1 млн евро, распределенных в зависимости от итоговых мест: победитель получит 400 тысяч евро (40%), финалист — 250 тысяч (25%), третья команда — 200 тысяч (20%), четвертая — 150 тысяч (15%).

Кроме этого, в УЕФА обсудили другие вопросы, в частности развитие молодежного и женского футбола, а также организационные аспекты будущих турниров.

