Стало відоме місце проведення фіналу Ліги чемпіонів у 2007 році

Стало відоме місце проведення фіналу Ліги чемпіонів у 2007 році

Ua ru
Дата публікації: 11 вересня 2025 21:45
Фінал Ліги чемпіонів-2027 пройде на Метрополітано в Мадриді – рішення УЄФА
Кубок переможця Ліги чемпіонів. Фото: Reuters

У Тирані, Албанія, попри скандали, відбулося засідання Виконавчого комітету УЄФА. На ньому серед всього іншого було розглянуто шість важливих питань.

Всі важливі питання були пов’язані з визначенням господарів шести єврокубкових фіналів, повідомили в УЄФА.

Згідно з рішенням Виконавчого комітету, фінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2026/2027 рр. відбудеться на стадіоні "Метрополітано" в Мадриді, Іспанія. Це буде другий фінал ЛЧ на цій арені.

Лига чемпионов
Стадіон "Метрополітано" в Мадриді. Фото: Reuters

Фінал жіночої Ліги чемпіонів у 2027 році відбудеться на Національному стадіоні у Варшаві, Польща. Суперкубок-2026 пройде у Зальцбурзі, Австрія, фінал Ліги чемпіонів-2026 з футзалу у Пезаро, Італія, Євро-2027 U-19 з футзалу в Астані, Казахстан, жіночий Євро-2027 з футзалу в Осієку, Хорватія.

Комітет також затвердив бонусні виплати для фінальної частини жіночої Ліги націй УЄФА у 2025 році. Загальна сума становить 1 млн євро, розподілених залежно від підсумкових місць: переможець отримає 400 тисяч євро (40%), фіналіст — 250 тисяч (25%), третя команда — 200 тисяч (20%), четверта — 150 тисяч (15%).

Окрім цього, УЄФА обговорив інші питання, зокрема розвиток молодіжного та жіночого футболу, а також організаційні аспекти майбутніх турнірів.

футбол УЄФА Ліга чемпіонів Ліга Європи єврокубки
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
