Україна
Стало известно, почему Динамо плохо играет на стандартах в защите

Стало известно, почему Динамо плохо играет на стандартах в защите

Ua ru
Дата публикации 3 ноября 2025 00:29
обновлено: 00:31
Буяльский объяснил проблемы Динамо со стандартами после поражения Шахтеру
Виталий Буяльский. Фото: "Динамо"

В 11-м туре УПЛ киевское "Динамо" уступило донецкому "Шахтеру". Первый гол в игре столичный клуб пропустил со стандарта после удара головой Эгиналдо.

Об игре на стандартах высказался капитан "Динамо" Виталий Буяльский в эфире "Футбол 360".

Читайте также:

Что случилось с "Динамо" на стандартах

В киевском "Динамо" сейчас работает польский специалист по работе на стандартах. После этого назначения команда начала регулярно забивать из этих положений, но игра в защите осталась на плохом уровне.

По словам Буяльского, команда тренирует игру на стандартах в атаке, но из-за постоянных разъездов не хватает времени на отработку в обороне.

"Наверное, мы больше времени уделяем игре при стандартах именно в атаке, потому что у нас недостаточно времени, чтобы ежедневно работать над стандартами как при атаке, так и при обороне", — сказал капитан.

Напомним, бразильские игроки "Шахтера" оставили послание Попову.

Легендарный супертяжеловес Леннокс Льюис высказался, что мог легко побить Виталия Кличко.

футбол ФК Шахтер Динамо УПЛ Виталий Буяльский
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
