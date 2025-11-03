Буяльский объяснил проблемы Динамо со стандартами после поражения Шахтеру

Стало известно, почему Динамо плохо играет на стандартах в защите
В 11-м туре УПЛ киевское "Динамо" уступило донецкому "Шахтеру". Первый гол в игре столичный клуб пропустил со стандарта после удара головой Эгиналдо.
Об игре на стандартах высказался капитан "Динамо" Виталий Буяльский в эфире "Футбол 360".
Что случилось с "Динамо" на стандартах
В киевском "Динамо" сейчас работает польский специалист по работе на стандартах. После этого назначения команда начала регулярно забивать из этих положений, но игра в защите осталась на плохом уровне.
По словам Буяльского, команда тренирует игру на стандартах в атаке, но из-за постоянных разъездов не хватает времени на отработку в обороне.
"Наверное, мы больше времени уделяем игре при стандартах именно в атаке, потому что у нас недостаточно времени, чтобы ежедневно работать над стандартами как при атаке, так и при обороне", — сказал капитан.
Напомним, бразильские игроки "Шахтера" оставили послание Попову.
Легендарный супертяжеловес Леннокс Льюис высказался, что мог легко побить Виталия Кличко.
Читайте Новини.LIVE!