Буяльский объяснил проблемы Динамо со стандартами после поражения Шахтеру

В 11-м туре УПЛ киевское "Динамо" уступило донецкому "Шахтеру". Первый гол в игре столичный клуб пропустил со стандарта после удара головой Эгиналдо.

Об игре на стандартах высказался капитан "Динамо" Виталий Буяльский в эфире "Футбол 360".

Что случилось с "Динамо" на стандартах

В киевском "Динамо" сейчас работает польский специалист по работе на стандартах. После этого назначения команда начала регулярно забивать из этих положений, но игра в защите осталась на плохом уровне.

По словам Буяльского, команда тренирует игру на стандартах в атаке, но из-за постоянных разъездов не хватает времени на отработку в обороне.

"Наверное, мы больше времени уделяем игре при стандартах именно в атаке, потому что у нас недостаточно времени, чтобы ежедневно работать над стандартами как при атаке, так и при обороне", — сказал капитан.

