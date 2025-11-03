Відео
Україна
Головна Спорт Стало відомо, чому Динамо погано грає на стандартах у захисті

Стало відомо, чому Динамо погано грає на стандартах у захисті

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 00:29
Оновлено: 00:31
Буяльський пояснив проблеми Динамо зі стандартами після поразки Шахтарю
Віталій Буяльський. Фото: "Динамо"

В 11-му турі УПЛ київське "Динамо" поступилося донецькому "Шахтарю". Перший гол в грі столичний клуб пропустив зі стандарту після удару головою Егіналдо.

Про гру на стандартах висловився капітан "Динамо" Віталій Буяльський в ефірі "Футбол 360".

Читайте також:

Що сталося з "Динамо" на стандартах

В київському "Динамо" наразі працює польський спеціаліст з роботи на стандартах. Після цього призначення команда почала регулярно забивати з  цих положень, але гра в захисті залишилась на поганому рівні.

За словами Буяльського, команда тренує гру на стандартах в атаці, але через постійні роз'їзди бракує часу на відпрацювання в обороні.

"Напевно, ми більше часу приділяємо грі при стандартах саме в атаці, тому що в нас недостатньо часу аби щодня працювати над стандартами як при атаці, так і при обороні", — сказав капітан.

Нагадаємо, бразильські гравці "Шахтаря" залишили послання Попову.

Легендарний суперважковаговик Леннокс Льюїс висловився, що міг легко побити Віталія Кличка.

футбол ФК Шахтар Динамо УПЛ Віталій Буяльський
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
