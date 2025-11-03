Буяльський пояснив проблеми Динамо зі стандартами після поразки Шахтарю

Віталій Буяльський. Фото: "Динамо"

В 11-му турі УПЛ київське "Динамо" поступилося донецькому "Шахтарю". Перший гол в грі столичний клуб пропустив зі стандарту після удару головою Егіналдо.

Про гру на стандартах висловився капітан "Динамо" Віталій Буяльський в ефірі "Футбол 360".

Що сталося з "Динамо" на стандартах

В київському "Динамо" наразі працює польський спеціаліст з роботи на стандартах. Після цього призначення команда почала регулярно забивати з цих положень, але гра в захисті залишилась на поганому рівні.

За словами Буяльського, команда тренує гру на стандартах в атаці, але через постійні роз'їзди бракує часу на відпрацювання в обороні.

"Напевно, ми більше часу приділяємо грі при стандартах саме в атаці, тому що в нас недостатньо часу аби щодня працювати над стандартами як при атаці, так і при обороні", — сказав капітан.

