Главная Спорт Стало известно, когда Неймар вернется после травмы

Стало известно, когда Неймар вернется после травмы

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 12:54
Неймар снова травмирован — после прошлой травмы он сыграл всего 34 минуты
Неймар. Фото: Reuters

Бразильская звезда футбола Неймар, который сейчас выступает в "Сантосе" никак не может полноценно вернуться на поле. У футболиста новое повреждение.

О возвращении Неймара высказался журналист Лукас Музетти в соцсети X.

Неймар восстанавливается после травмы
Неймар. Фото: Reuters

Когда Неймар вернется на поле

Бразильский 33-летний вингер получил новую травму, из-за которой пропустит минимум месяц.

Источник рассказал, что повреждение не очень серьезное, но и не очень легкое. Поврежден квадрицепс левой ноги.

В матче "Сантоса" против "Атлетико Минейру", который был 100-м для Неймара на домашней арене родного клуба, он покинул поле со слезами на глазах.

В ближайшие дни Неймар пройдет дополнительные обследования, чтобы клуб получил больше информации.

В 2025 году это уже третья серьезная травма Неймара в 2025 году. Ранее он дважды травмировал подколенное сухожилие. После предыдущей травмы он до нового повреждения сыграл всего 34 минуты.

Из-за травм Неймар также потерял место в сборной Бразилии, в которую его перестал вызывать Карло Анчелотти.

Контракт Неймара с "Сантосом" действует до 31 декабря 2025 года.

футбол Бразилия Неймар травма ФК Сантос
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
