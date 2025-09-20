Відео
Президент анонсував повернення з полону ще тисячі захисників
Стало відомо, коли Неймар повернеться після травми

Стало відомо, коли Неймар повернеться після травми

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 12:54
Неймар знову травмований — після минулої травми він зіграв всього 34 хвилини
Неймар. Фото: Reuters

Бразильська зірка футболу Неймар, який наразі виступає в "Сантосі" ніяк не може повноцінно повернутись на поле. У футболіста нове пошкодження.

Про повернення Неймара висловився журналіст Лукас Музетті в соцмережі X.

Читайте також:
Неймар восстанавливается после травмы
Неймар. Фото: Reuters

Коли Неймар повернеться на поле

Бразильський 33-річний вінгер отримав нову травму, через яку пропустить щонайменше місяць.

Джерело розповіло, що пошкодження не дуже серйозне, але й не дуже легке. Пошкоджено квадрицепс лівої ноги.

В матчі "Сантоса" проти "Атлетіко Мінейру", який був 100-м для Неймара на домашній арені рідного клуба, він покинув поле зі сльозами на очах.

Найближчими днями Неймар пройде додаткові обстеження, щоб клуб отримав більше інформації.

У 2025 році це вже третя серйозна травма Неймара. Раніше він двічі травмував підколінне сухожилля. Після попередньої травми він до нового пошкодження зіграв всього 34 хвилини.

Через травми Неймар також втратив місце в збірній Бразилії, в яку його перестав викликати Карло Анчелотті.

Контракт Неймара з "Сантосом" діє до 31 грудня 2025 року.

футбол Бразилія Неймар травма ФК Сантос
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
