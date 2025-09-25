Видео
Главная Спорт Стало известно, когда УЕФА отстранит Израиль

Стало известно, когда УЕФА отстранит Израиль

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 18:29
Израиль могут отстранить от турниров УЕФА и ФИФА
Матч "Динамо" - "Маккаби" Тель-Авив. Фото: "Динамо"

Из-за гуманитарной катастрофы в Газе среди членов УЕФА и ФИФА распространяются антиизраильские настроения. Действия официального Тель-Авива начинают сравнивать с Россией.

Поэтому в УЕФА и ФИФА рассматривают вопрос отстранения Израиля, сообщил портал The Times.

Израиль под угрозой отстранения

Источники сообщили, что на следующей неделе Исполнительный комитет УЕФА может запретить израильским клубам и сборной играть в европейских турнирах, включая квалификацию чемпионата мира-2026.

Израильская федерация футбола (IFA) пытается заблокировать инициативу, но, по оценкам, только две-три из 20 стран-членов выступают против, а Катар, ключевой донор УЕФА, активно лоббирует за санкции.

Толчком для блокировки Израиля стал доклад Независимой международной комиссии ООН по расследованию событий в Палестине от 16 сентября. Документ, опубликованный Советом по правам человека ООН, утверждает, что Израиль совершил четыре из пяти актов геноцида в Газе с 7 октября 2023-го: убийства, нанесение серьезных повреждений, создание условий для физического уничтожения, предотвращение рождения.

Комиссия, возглавляемая Нави Пиллей, отмечает намерение уничтожить палестинцев как группу. Эксперты ООН призывают спортивные организации немедленно отреагировать на нарушения прав человека.

Израиль отвергает обвинения и считает их искаженными и антисемитскими. События в Палестине они называют самообороной.

Во время матча первого тура основного раунда Лиги Европы между ПАОКом и "Маккаби" Тель-Авив (0:0) болельщики греческого клуба выкрикивали антиизраильские лозунги.

Если запрет вступит в силу, "Маккаби" потеряет место в основном раунде ЛЕ, а сборная Израиля не сможет бороться за выход на чемпионат мира-2026.

