Рютте зробив важливу заяву щодо постачання зброї Україні
Стало відомо, коли УЄФА відсторонить Ізраїль

Стало відомо, коли УЄФА відсторонить Ізраїль

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 18:29
Ізраїль можуть відсторонити від турнірів УЄФА і ФІФА
Матч "Динамо" — "Маккабі" Тель-Авів. Фото: "Динамо"

Через гуманітарну катастрофу в Газі серед членів УЄФА та ФІФА розповсюджуються антиізраїльські настрої. Дії офіційного Тель-Авіва починають порівнювати з Росією.

Тому в УЄФА та ФІФА розглядають питання відсторонення Ізраїлю, повідомив портал The Times.

Читайте також:
антиизраильские лозунги
Уболівальники ПАОКа з гаслами проти Ізраїлю. Фото: Reuters

Ізраїль під загрозою відсторонення

Джерела повідомили, що наступного тижня Виконавчий комітет УЄФА може заборонити ізраїльським клубам та збірній грати в європейських турнірах, включно з кваліфікацією чемпіонату світу-2026.

Ізраїльська федерація футболу (IFA) намагається заблокувати ініціативу, але, за оцінками, лише дві-три з 20 країн-членів виступають проти, а Катар, ключовий донор УЄФА, активно лобіює за санкції.

Поштовхом для блокування Ізраїлю стала доповідь Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування подій в Палестині від 16 вересня. Документ, опублікований Радою з прав людини ООН, стверджує, що Ізраїль вчинив чотири з п'яти актів геноциду в Газі з 7 жовтня 2023-го: вбивства, завдання серйозних ушкоджень, створення умов для фізичного знищення, запобігання народженню.

Комісія, очолювана Наві Піллей, наголошує на намірі знищити палестинців як групу. Експерти ООН закликають спортивні організації негайно відреагувати на порушення прав людини.

Ізраїль відкидає звинувачення та вважає їх спотвореними та антисемітськими. Події в Палестині вони називають самообороною.

Під матчу першого туру основного раунду Ліги Європи між ПАОКом та "Маккабі" Тель-Авів (0:0) уболівальники грецького клубу вигукували антиізраїльські гасла.

Якщо заборона набуде чинності, "Маккабі" втратить місце в основному раунді ЛЄ, а збірна Ізраїлю не зможе боротися за вихід на чемпіонат світу-2026.

Нагадаємо, іспанська "Барселона" знайшла заміну польському форварду Роберту Левандовському.

Легкоатлетка Марія Жодзик встановила особистий рекорд, щоб перемогти Ярославу Магучіх.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
