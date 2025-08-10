Забарный прибудет в Париж для завершения трансфера в ПСЖ — когда это произойдет

Илья Забарный. Фото: instagram.com/illiazabarnyi

Украинский центрбек Илья Забарный должен перейти из "Борнмута" в "ПСЖ". При этом, ему еще необходимо удачно пройти медобследование в Париже.

Журналист Фабрис Хокинс сообщил, когда футболист прилетит в Париж.

Забарный прибудет в "ПСЖ"

Украинский центральный защитник 10 августа прибудет в Париж для завершения трансфера в "Пари Сен-Жермен".

Футболист получил разрешение на выезд от "Борнмута". При этом, все документы между сторонами, вроде бы, уже подписаны.

Забарный попрощался с одноклубниками и отправился в столицу Франции для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта.

Сумма трансфера составляет 63 млн евро плюс 3 млн евро в виде бонусов, что делает этот переход одним из самых дорогих для украинских игроков и крупнейшим для "Борнмута".

В сезоне 2024/2025 Забарный провел 39 матчей за "Борнмут", отметившись одной результативной передачей.

Напомним, ранее стало известно, какую зарплату и бонусы Забарный будет получать в "ПСЖ".

Также ранее российские болельщики критиковали трансфер Забарного в "ПСЖ" из-за своего вратаря Матвея Сафонова.