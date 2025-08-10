Забарний прибуде до Парижа для завершення трансферу в ПСЖ — коли це станеться

Стало відомо, коли Забарний прилетить у Париж
Український центрбек Ілля Забарний має перейти з "Борнмута" до "ПСЖ". При цьому, йому ще необхідно вдало пройти медобстеження в Парижі.
Журналіст Фабріс Гокінс повідомив, коли футболіст прилетить в Париж.
Забарний прибуде в "ПСЖ"
Український центральний захисник 10 серпня прибуде до Парижа для завершення трансферу у "Парі Сен-Жермен".
Футболіст отримав дозвіл на виїзд від "Борнмуту". При цьому, всі документи між сторонами, начебто, вже підписані.
Забарний попрощався з одноклубниками та вирушив до столиці Франції для проходження медичного огляду та підписання контракту.
Сума трансферу становить 63 млн євро плюс 3 млн євро у вигляді бонусів, що робить цей перехід одним із найдорожчих для українських гравців та найбільшим для "Борнмуту".
У сезоні 2024/2025 Забарний провів 39 матчів за "Борнмут", відзначившись однією результативною передачею.
