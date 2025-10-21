Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Степаненко дебютировал за новый клуб в чемпионате Турции

Степаненко дебютировал за новый клуб в чемпионате Турции

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 13:12
обновлено: 13:11
Степаненко провел дебютный матч за новый клуб
Тарас Степаненко в Турции. Фото: instagram.com/eyupsporkulubu/

Украинский полузащитник Тарас Степаненко провел свой первый матч за "Эюпспор" в чемпионате Турции. Опытный экс-хавбек "Шахтера" вышел на замену на 74-й минуте и помог команде одержать победу над "Касымпашой" со счетом 2:0.

Для футболиста это был долгожданный дебют после длительного восстановления от травмы, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Что известно о карьере Степаненко после ухода из "Шахтера"

В стартовых турах сезона Степаненко не появлялся на поле, поскольку проходил курс реабилитации и набирал игровую форму. Его возвращение совпало с важной победой, позволившей "Эюпспору" подняться на четырнадцатое место в турнирной таблице. 

Тарас Степаненко
Дебютный матч Степаненко. Фото: instagram.com/tarasstepanenko/

Турецкий этап карьеры стал для украинца новым вызовом после многолетнего периода в донецком "Шахтере". За украинский клуб он отыграл более десяти сезонов, выиграл множество трофеев и был одним из ключевых игроков сборной Украины.

Опытный футболист покинул донецкий клуб летом 2024 года. Степаненко присоединился к "Эюпспору" на правах свободного агента. В Турции он сразу получил лидерские функции и должен помочь команде стабилизировать игру в центре поля. Также хавбек отмечал, что решение о смене чемпионата было связано с войной в Украине и желанием получить новый вызов. 

Напомним, один из лидеров киевского "Динамо" затеял потасовку с соперником во время матча. 

Бывший футболист столичного клуба считает, что место Александра Шовковского должен занять другой специалист

спорт футбол Сборная Украины по футболу Чемпионат Турции по футболу Тарас Степаненко
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации