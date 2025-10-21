Степаненко провел дебютный матч за новый клуб

Тарас Степаненко в Турции. Фото: instagram.com/eyupsporkulubu/

Украинский полузащитник Тарас Степаненко провел свой первый матч за "Эюпспор" в чемпионате Турции. Опытный экс-хавбек "Шахтера" вышел на замену на 74-й минуте и помог команде одержать победу над "Касымпашой" со счетом 2:0.

Для футболиста это был долгожданный дебют после длительного восстановления от травмы, сообщает портал Новини.LIVE.

Что известно о карьере Степаненко после ухода из "Шахтера"

В стартовых турах сезона Степаненко не появлялся на поле, поскольку проходил курс реабилитации и набирал игровую форму. Его возвращение совпало с важной победой, позволившей "Эюпспору" подняться на четырнадцатое место в турнирной таблице.

Дебютный матч Степаненко. Фото: instagram.com/tarasstepanenko/

Турецкий этап карьеры стал для украинца новым вызовом после многолетнего периода в донецком "Шахтере". За украинский клуб он отыграл более десяти сезонов, выиграл множество трофеев и был одним из ключевых игроков сборной Украины.

Опытный футболист покинул донецкий клуб летом 2024 года. Степаненко присоединился к "Эюпспору" на правах свободного агента. В Турции он сразу получил лидерские функции и должен помочь команде стабилизировать игру в центре поля. Также хавбек отмечал, что решение о смене чемпионата было связано с войной в Украине и желанием получить новый вызов.

