Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Степаненко дебютував за новий клуб у чемпіонаті Туреччини

Степаненко дебютував за новий клуб у чемпіонаті Туреччини

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 13:12
Оновлено: 13:11
Степаненко провів дебютний матч за новий клуб
Тарас Степаненко в Туреччині. Фото: instagram.com/eyupsporkulubu/

Український півзахисник Тарас Степаненко провів свій перший матч за "Еюпспор" у чемпіонаті Туреччини. Досвідчений ексхавбек "Шахтаря" вийшов на заміну на 74-й хвилині та допоміг команді здобути перемогу над "Касимпашею" з рахунком 2:0.

Для футболіста це був довгоочікуваний дебют після тривалого відновлення від травми, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Що відомо про кар'єру Степаненка після відходу з "Шахтаря"

У стартових турах сезону Степаненко не з'являвся на полі, оскільки проходив курс реабілітації та набирав ігрову форму. Його повернення збіглося з важливою перемогою, що дозволила "Еюпспору" піднятися на чотирнадцяте місце в турнірній таблиці.

Тарас Степаненко
Дебютний матч Степаненка. Фото: instagram.com/tarasstepanenko/

Турецький етап кар'єри став для українця новим викликом після багаторічного періоду в донецькому "Шахтарі". За український клуб він відіграв понад десять сезонів, виграв безліч трофеїв і був одним із ключових гравців збірної України.

Досвідчений футболіст покинув донецький клуб влітку 2024 року. Степаненко приєднався до "Еюпспора" на правах вільного агента. У Туреччині він одразу отримав лідерські функції та має допомогти команді стабілізувати гру в центрі поля. Також хавбек зазначав, що рішення про зміну чемпіонату було пов'язане з війною в Україні та бажанням отримати новий виклик.

Нагадаємо, один із лідерів київського "Динамо" затіяв бійку із суперником під час матчу.

Колишній футболіст столичного клубу вважає, що місце Олександра Шовковського повинен зайняти інший фахівець.

спорт футбол Збірна України з футболу Чемпіонат Туреччини з футболу Тарас Степаненко
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації