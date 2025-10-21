Степаненко провів дебютний матч за новий клуб

Тарас Степаненко в Туреччині. Фото: instagram.com/eyupsporkulubu/

Український півзахисник Тарас Степаненко провів свій перший матч за "Еюпспор" у чемпіонаті Туреччини. Досвідчений ексхавбек "Шахтаря" вийшов на заміну на 74-й хвилині та допоміг команді здобути перемогу над "Касимпашею" з рахунком 2:0.

Для футболіста це був довгоочікуваний дебют після тривалого відновлення від травми, повідомляє портал Новини.LIVE.

Що відомо про кар'єру Степаненка після відходу з "Шахтаря"

У стартових турах сезону Степаненко не з'являвся на полі, оскільки проходив курс реабілітації та набирав ігрову форму. Його повернення збіглося з важливою перемогою, що дозволила "Еюпспору" піднятися на чотирнадцяте місце в турнірній таблиці.

Дебютний матч Степаненка. Фото: instagram.com/tarasstepanenko/

Турецький етап кар'єри став для українця новим викликом після багаторічного періоду в донецькому "Шахтарі". За український клуб він відіграв понад десять сезонів, виграв безліч трофеїв і був одним із ключових гравців збірної України.

Досвідчений футболіст покинув донецький клуб влітку 2024 року. Степаненко приєднався до "Еюпспора" на правах вільного агента. У Туреччині він одразу отримав лідерські функції та має допомогти команді стабілізувати гру в центрі поля. Також хавбек зазначав, що рішення про зміну чемпіонату було пов'язане з війною в Україні та бажанням отримати новий виклик.

