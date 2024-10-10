Степаненко обратился к болельщикам перед важной игрой сборной Украины

Тарас Степаненко во время пресс-конференции. Фото: скриншот YouTube

Хавбек донецкого "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко объяснил, почему несмотря на травму приехал в национальную команду. У ветерана есть шанс выйти на поле в октябрьских матчах Лиги Наций.

Степаненко рассказал о готовности сыграть за сборную Украины в интервью на пресс-конференции, которую можно посмотреть на официальном YouTube-канале УАФ.

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Сборная Украины не набрала ни одного балла в двух первых матчах Лиги Наций. В октябре национальная команда сыграет против Грузии и Чехии. Тренерский штаб Сергея Реброва столкнулся с эпидемией травм накануне важных поединков.

Тарас Степаненко работает на тренировке. Фото: instagram.com/uafukraine/

Степаненко готов помочь сборной Украины

Капитан донецкого "Шахтера" тоже прибыл в национальную команду с травмой. Представители медицинского штаба сказали футболисту, что у него есть небольшой шанс выйти на поле. Степаненко не собирается пренебрегать этой возможностью и работает на тренировках, чтобы быть готовым к матчам.

"Когда я впервые попал в национальную сборную, для меня это было большое достижение. Так должно быть для каждого футболиста. И в 35 лет мое отношение к сборной не изменилось. Это должен понимать каждый болельщик, функционер и каждый игрок, что все футболисты сборной максимально отдаются этой команде", — заявил Степаненко.

Опытный полузащитник добавил, что абсолютно все игроки сборной Украины готовы оставить все силы на поле в каждом матче. Никто не приезжает в команду для того, чтобы просто отдохнуть от клубного футбола.

Напомним, голкипер сборной Украины Георгий Бущан может сменить клуб и продолжить карьеру в Турции.

А известный журналист раскритиковал дизайн новой формы сборной Украины.