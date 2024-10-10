Степаненко звернувся до вболівальників перед важливою грою збірної України

Степаненко пояснив, наскільки готовий грати за збірну України
Хавбек донецького "Шахтаря" та збірної України Тарас Степаненко пояснив, чому попри травму приїхав до національної команди. Ветеран має шанс вийти на поле у жовтневих матчах Ліги Націй.
Степаненко розповів про готовність зіграти за збірну України в інтерв'ю на пресконференції, яку можна переглянути на офіційному YouTube-каналі УАФ.
Збірна України не набрала жодного балу у двох перших матчах Ліги Націй. У жовтні національна команда зіграє проти Грузії та Чехії. Тренерський штаб Сергія Реброва зіткнувся з епідемією травм напередодні поєдинків.
Степаненко готовий допомогти збірній України
Капітан донецького "Шахтаря" також прибув до національної команди з травмою. Представники медичного штабу сказали футболістові, що має невеликий шанс вийти на поле. Степаненко не збирається нехтувати цією можливістю і працює на тренуваннях, щоб бути готовим до матчів.
"Коли я вперше потрапив до національної збірної, для мене це було велике досягнення. Так має бути для кожного футболіста. І у 35 років моє ставлення до збірної не змінилося. Це має розуміти кожен уболівальник, функціонер та кожен гравець, що всі футболісти збірної максимально віддаються цій команді", — пояснив Степаненко.
Досвідчений півзахисник додав, що абсолютно всі гравці збірної України готові залишити всі сили на полі у кожному матчі. Ніхто не приїжджає до команди для того, щоб просто відпочити від клубного футболу.
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