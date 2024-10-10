Степаненко звернувся до вболівальників перед важливою грою збірної України

Тарас Степаненко під час пресконференції. Фото: скриншот YouTube

Хавбек донецького "Шахтаря" та збірної України Тарас Степаненко пояснив, чому попри травму приїхав до національної команди. Ветеран має шанс вийти на поле у жовтневих матчах Ліги Націй.

Степаненко розповів про готовність зіграти за збірну України в інтерв'ю на пресконференції, яку можна переглянути на офіційному YouTube-каналі УАФ.

Читайте також:

Збірна України не набрала жодного балу у двох перших матчах Ліги Націй. У жовтні національна команда зіграє проти Грузії та Чехії. Тренерський штаб Сергія Реброва зіткнувся з епідемією травм напередодні поєдинків.

Тарас Степаненко працює на тренуванні. Фото: instagram.com/uafukraine/

Степаненко готовий допомогти збірній України

Капітан донецького "Шахтаря" також прибув до національної команди з травмою. Представники медичного штабу сказали футболістові, що має невеликий шанс вийти на поле. Степаненко не збирається нехтувати цією можливістю і працює на тренуваннях, щоб бути готовим до матчів.

"Коли я вперше потрапив до національної збірної, для мене це було велике досягнення. Так має бути для кожного футболіста. І у 35 років моє ставлення до збірної не змінилося. Це має розуміти кожен уболівальник, функціонер та кожен гравець, що всі футболісти збірної максимально віддаються цій команді", — пояснив Степаненко.

Досвідчений півзахисник додав, що абсолютно всі гравці збірної України готові залишити всі сили на полі у кожному матчі. Ніхто не приїжджає до команди для того, щоб просто відпочити від клубного футболу.

Нагадаємо, голкіпер збірної України Георгій Бущан може змінити клуб та продовжити кар'єру в Туреччині.

А відомий журналіст розкритикував дизайн нової форми збірної України.