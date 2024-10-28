Степаненко раскритиковал судейство после ничьей Шахтера с Динамо

Степаненко раскритиковал судейство в матче Динамо и Шахтера
Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко поделился мнением об исходе матча, в котором "Шахтер" сыграл вничью с "Динамо". Капитан "горняков" недоволен действиями судейской бригады на поле.
Степаненко заявил, что в действиях игроков "Шахтера" не было злого умысла, сообщает Профутбол Digital.
"Шахтер" доминировал в матче с "Динамо" до момента, когда Дмитрий Крыськив был удален за грубую игру против Кристиана Биловара. После этого киевляне завладели инициативой и забили сопернику ответный гол незадолго до финального свистка.
Что не понравилось Степаненко
Капитан "горняков" считает, что "Шахтер" провел первый тайм лучше соперника. Тарас Степаненко заявил, что удаление негативно повлияло на игру его команды. Ветеран оправдал Крыськива и отметил, что Дмитрий редко играет грубо. Фол на Биловаре был случайностью.
"Это был игровой момент, но на судью оказали серьезное давление. Он показался красную карточку и даже не подумал пересмотреть эпизод на повторе. Такие моменты лучше проверить с помощью VAR", — заявил Степаненко.
Напомним, президент "Динамо" Игорь Суркис объяснил, почему Николай Шапаренко пропустил матч с "Шахтером".
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