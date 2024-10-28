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Степаненко раскритиковал судейство в матче Динамо и Шахтера

28 октября 2024 14:57
Станислав Костюк - Редактор
Степаненко раскритиковал судейство после ничьей Шахтера с Динамо
Тарас Степаненко во время матча. Фото: instagram.com/fcshakhtar/
Станислав Костюк - Редактор

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко поделился мнением об исходе матча, в котором "Шахтер" сыграл вничью с "Динамо". Капитан "горняков" недоволен действиями судейской бригады на поле.

Степаненко заявил, что в действиях игроков "Шахтера" не было злого умысла, сообщает Профутбол Digital

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"Шахтер" доминировал в матче с "Динамо" до момента, когда Дмитрий Крыськив был удален за грубую игру против Кристиана Биловара. После этого киевляне завладели инициативой и забили сопернику ответный гол незадолго до финального свистка. 

Георгий Бущан
Футболисты "Шахтера" во время атаки. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Что не понравилось Степаненко 

Капитан "горняков" считает, что "Шахтер" провел первый тайм лучше соперника. Тарас Степаненко заявил, что удаление негативно повлияло на игру его команды. Ветеран оправдал Крыськива и отметил, что Дмитрий редко играет грубо. Фол на Биловаре был случайностью. 

"Это был игровой момент, но на судью оказали серьезное давление. Он показался красную карточку и даже не подумал пересмотреть эпизод на повторе. Такие моменты лучше проверить с помощью VAR", — заявил Степаненко. 

Напомним, президент "Динамо" Игорь Суркис объяснил, почему Николай Шапаренко пропустил матч с "Шахтером". 

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко получит возможность продолжить карьеру в чемпионате Италии. 

Известная украинская спортсменка опубликовала пикантную фотографию на своей странице в социальной сети. 

Динамо футбол Тарас Степаненко ФК Шахтер спорт УПЛ

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