Степаненко розкритикував суддівство після нічиєї Шахтаря з Динамо

Тарас Степаненко під час матчу. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко поділився думкою про результат матчу, в якому "Шахтар" зіграв внічию з "Динамо". Капітан "гірників" незадоволений діями суддівської бригади на полі.

Степаненко заявив, що у діях гравців "Шахтаря" не було злого наміру, повідомляє Профутбол Digital.

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"Шахтар" домінував у матчі з "Динамо" до моменту, коли Дмитра Криськіва було вилучено за грубу гру проти Крістіана Біловара. Після цього кияни заволоділи ініціативою і забили супернику гол у відповідь незадовго до фінального свистка.

Футболісти "Шахтаря" під час атаки. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Що не сподобалося Степаненку

Капітан "гірників" вважає, що "Шахтар" провів перший тайм краще за суперника. Тарас Степаненко заявив, що вилучення негативно вплинуло на гру його команди. Ветеран виправдав Криськіва та зазначив, що Дмитро рідко грає грубо. Фол на захиснику "Динамо" був випадковістю.

"Це був ігровий момент, але на суддю чинили серйозний тиск. Він здався червоною карткою і навіть не подумав переглянути епізод на повторі. Такі моменти краще перевірити за допомогою VAR", — заявив Степаненко.

Нагадаємо, президент "Динамо" Ігор Суркіс пояснив, чому Микола Шапаренко пропустив матч із "Шахтарем".

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