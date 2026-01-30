Видео
Україна
Главная Спорт Степанов уедет из Германии и будет играть в одном чемпионате с Зинченко

Степанов уедет из Германии и будет играть в одном чемпионате с Зинченко

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 13:56
Байер отозвал Степанова из Нюрнберга ради нового трансфера
Артем Степанов празднует гол. Фото: Robert Michael/picture alliance via Getty Images

Украинский нападающий немецкого "Байера" Артем Степанов продолжит сезон в Нидерландах. Уже в ближайшие часы 18-летний форвард перейдет в "Утрехт" на правах аренды.

Стороны уже достигли договоренности по условиям сделки, сообщает Флориан Плеттенберг в соцсети X

Читайте также:

Первую половину сезона 2025/2026 Артем Степанов выступал за "Нюрнберг", куда был отдан в аренду. Однако 30 января клуб из Второй Бундеслиги досрочно завершил соглашение с украинским футболистом, после чего начался поиск нового варианта продолжения карьеры. 

Артем Степанов
Артем Степанов на поле. Фото: instagram.com/artem.stepaanov/

Где будет играть Степанов

За время выступлений в "Нюрнберге" Артем провел 15 официальных матчей, отметившись двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Основное игровое время он получал во втором круге, но закрепиться в стартовом составе команды не сумел.

Теперь Степанов попытается перезапустить сезон в Эредивизи. На данный момент "Утрехт" занимает 11-е место в чемпионате Нидерландов и подходит к этому этапу на фоне серии из шести поражений подряд, что делает ситуацию в команде непростой. 

Напомним, руководство "Динамо" укрепило тренерский штаб киевской команды еще одним перспективным специалистом. 

Бывший футболист сборной Португалии Манише дал важный совет Криштиану Роналду перед стартом ЧМ-2026. 

