Баєр відкликав Степанова з Нюрнберга заради нового трансферу

Артем Степанов святкує гол. Фото: Robert Michael/picture alliance via Getty Images

Український нападник німецького "Баєра" Артем Степанов продовжить сезон у Нідерландах. Уже найближчими годинами 18-річний форвард перейде в "Утрехт" на правах оренди.

Сторони вже досягли домовленості щодо умов угоди, повідомляє Флоріан Плеттенберг у соцмережі X.

Першу половину сезону 2025/2026 Артем Степанов виступав за "Нюрнберг", куди був відданий в оренду. Однак 30 січня клуб із Другої Бундесліги достроково завершив угоду з українським футболістом, після чого почався пошук нового варіанту продовження кар'єри.

Артем Степанов на полі. Фото: instagram.com/artem.stepaanov/

Де гратиме Степанов

За час виступів у "Нюрнберзі" Артем провів 15 офіційних матчів, відзначившись двома забитими м'ячами та однією результативною передачею. Основний ігровий час він отримував у другому колі, але закріпитися в стартовому складі команди не зумів.

Тепер Степанов спробує перезапустити сезон в Ередивізі. Наразі "Утрехт" посідає 11-те місце в чемпіонаті Нідерландів і підходить до цього етапу на тлі серії з шести поразок поспіль, що робить ситуацію в команді непростою.

