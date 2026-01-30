Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Степанов поїде з Німеччини і гратиме в одному чемпіонаті із Зінченком

Степанов поїде з Німеччини і гратиме в одному чемпіонаті із Зінченком

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 13:56
Баєр відкликав Степанова з Нюрнберга заради нового трансферу
Артем Степанов святкує гол. Фото: Robert Michael/picture alliance via Getty Images

Український нападник німецького "Баєра" Артем Степанов продовжить сезон у Нідерландах. Уже найближчими годинами 18-річний форвард перейде в "Утрехт" на правах оренди.

Сторони вже досягли домовленості щодо умов угоди, повідомляє Флоріан Плеттенберг у соцмережі X.

Реклама
Читайте також:

Першу половину сезону 2025/2026 Артем Степанов виступав за "Нюрнберг", куди був відданий в оренду. Однак 30 січня клуб із Другої Бундесліги достроково завершив угоду з українським футболістом, після чого почався пошук нового варіанту продовження кар'єри.

Артем Степанов
Артем Степанов на полі. Фото: instagram.com/artem.stepaanov/

Де гратиме Степанов

За час виступів у "Нюрнберзі" Артем провів 15 офіційних матчів, відзначившись двома забитими м'ячами та однією результативною передачею. Основний ігровий час він отримував у другому колі, але закріпитися в стартовому складі команди не зумів.

Тепер Степанов спробує перезапустити сезон в Ередивізі. Наразі "Утрехт" посідає 11-те місце в чемпіонаті Нідерландів і підходить до цього етапу на тлі серії з шести поразок поспіль, що робить ситуацію в команді непростою.

Нагадаємо, керівництво "Динамо" зміцнило тренерський штаб київської команди ще одним перспективним фахівцем.

Колишній футболіст збірної Португалії Маніше дав важливу пораду Кріштіану Роналду перед стартом ЧС-2026.

Максим Степанов спорт футбол Збірна України з футболу Футбол трансфери Байєр
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації