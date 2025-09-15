Клозе объяснил, зачем перевел Степанова в молодежку Нюрнберга

Артем Степанов празднует гол. Фото: instagram.com/1_fc_nuernberg/

Главный тренер "Нюрнберга" Мирослав Клозе выразил удовлетворение прогрессом украинского нападающего Артема Степанова после его выступления за команду до 23 лет.

Наставник отметил, что игроку не удавалось часто выходить на международные матчи в составе молодежной сборной, из-за чего было важно дать ему игровую практику, сообщает Bild.

Реклама

Читайте также:

Решение о переводе Артема Степанова в состав молодежной команды "Нюрнберга" принималось осознанно, с учетом роста соперника и перспектив игрока. Матч против "Вюрцбургер Кикерс" стал той возможностью, где украинец смог продемонстрировать качества, которые тренер считает важными.

Артем Степанов в молодежной сборной Украины. Фото: instagram.com/1_fc_nuernberg/

Причина решения Мирослава Клозе

Тренер "Нюрнберга" подчеркнул, что перед этим решением с форвардом было проведено обсуждение, на котором обозначены слабые и сильные стороны нападающего, а также направления для улучшения. Он отметил, что Степанов проявил себя достойно в матче U-23 и смог забить гол, показав боевой характер. По мнению тренера, такие матчи помогают молодым футболистам адаптироваться, особенно когда конкуренция в основной команде высокая.

Мирослав Клозе (слева) во время тренировки. Фото: instagram.com/1_fc_nuernberg/

Наставник указал, что переход Степанова в категорию U-23 не является наказанием, а частью стратегии клуба по развитию молодых талантов. Клозе отметил, что приоритет — дать игровое время и уверенность, чтобы игрок мог раскрыться. По его мнению, такие моменты важны для долгосрочной цели, которая заключается в том, чтобы подготовить Степанова к регулярному участию в матчах за основную команду.

Напомним, хавбек сборной Украины Виктор Цыганков мог перейти в известный клуб, но в последний момент сделка сорвалась.

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду удивил решением о том, сколько еще будет длиться его футбольная карьера.