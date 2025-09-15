Клозе пояснив, навіщо перевів Степанова в молодіжку Нюрнберга

Артем Степанов святкує гол. Фото: instagram.com/1_fc_nuernberg/

Головний тренер "Нюрнберга" Мирослав Клозе висловив задоволення прогресом українського нападника Артема Степанова після його виступу за команду до 23 років.

Наставник зазначив, що гравцю не вдавалося часто виходити на міжнародні матчі у складі молодіжної збірної, через що було важливо дати йому ігрову практику, повідомляє Bild.

Рішення про переведення Артема Степанова до складу молодіжної команди "Нюрнберга" ухвалювали усвідомлено, з огляду на зріст суперника та перспективи гравця. Матч проти "Вюрцбургер Кікерс" став тією можливістю, де українець зміг продемонструвати якості, які тренер вважає важливими.

Артем Степанов у молодіжній збірній України. Фото: instagram.com/1_fc_nuernberg/

Причина рішення Мирослава Клозе

Тренер "Нюрнберга" наголосив, що перед цим рішенням із форвардом було проведено обговорення, на якому було окреслено слабкі та сильні сторони нападника, а також напрямки для поліпшення. Він зазначив, що Степанов проявив себе гідно в матчі U-23 та зміг забити гол, показавши бойовий характер. На думку тренера, такі матчі допомагають молодим футболістам адаптуватися, особливо коли конкуренція в основній команді висока.

Мирослав Клозе (ліворуч) під час тренування. Фото: instagram.com/1_fc_nuernberg/

Наставник зазначив, що перехід Степанова в категорію U-23 не є покаранням, а частиною стратегії клубу з розвитку молодих талантів. Клозе зазначив, що пріоритет — дати ігровий час та впевненість, щоб гравець міг розкритися. На його думку, такі моменти важливі для довгострокової мети, яка полягає в тому, щоб підготувати Степанова до регулярної участі в матчах за основну команду.

