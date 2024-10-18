Судаков рассказал, как штрафуют игроков Шахтера

Георгий Судаков после победы "Шахтера". Фото: instagram.com/sudakov_11/

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков подтвердил, что в донецком "Шахтере" серьезно относятся к дисциплине. Футболистов могут оштрафовать на большие суммы.

Судаков назвал суммы штрафов в "Шахтере", сообщает Telegram-канал "TIMI 10".

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Тренерский штаб донецкого "Шахтера" не дает поблажек футболистам команды. В клубе есть система штрафов, и даже к звездным игрокам могут быть применены серьезные санкции в случае каких-либо дисциплинарных нарушений.

Георгий Судаков на тренировке. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Суммы штрафов в "Шахтере"

Лидер донецкой команды Георгий Судаков подтвердил, что за каждую минуту опоздания на тренировку футболисты "горняков" платят фиксированную сумму. Если игрок пропускает занятие, он будет вынужден заплатить 20 процентов от зарплаты. При этом сам Судаков не сказал, приходилось ли ему самому платить штрафы.

В сезоне 2024/2025 Георгий Судаков сыграл в составе "горняков" 11 поединков, в которых забил 7 мячей и сделал 3 результативные передачи.

"Шахтер" после 8 туров в УПЛ занимает четвертое место в турнирной таблице.

Напомним, бывший футболист "Шахтера" Михаил Мудрик будет вынужден уйти из "Челси", чтобы получить стабильную игровую практику.

То же самое касается и голкипера сборной Украины Андрея Лунина, на которого претендует известный английский клуб.

На недавнем матче "Шахтера" в УПЛ произошел скандал, который был связан с болельщиками и стюардами стадиона во Львове.