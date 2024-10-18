Судаков розповів, як штрафують гравців Шахтаря

Георгій Судаков після перемоги "Шахтаря". Фото: instagram.com/sudakov_11/

Півзахисник збірної України Георгій Судаков підтвердив, що у донецькому "Шахтарі" серйозно ставляться до дисципліни. Футболістів можуть оштрафувати на більші суми.

Судаков назвав суми штрафів у "Шахтарі", повідомляє Telegram-канал "TIMI 10".

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Тренерський штаб донецького "Шахтаря" не дає поблажок футболістам команди. У клубі є система штрафів, і навіть до зіркових гравців можуть бути застосовані серйозні санкції у разі дисциплінарних порушень.

Георгій Судаков під час тренування. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Суми штрафів у "Шахтарі"

Лідер донецької команди Георгій Судаков підтвердив, що за кожну хвилину запізнення на тренування футболісти "гірників" сплачують фіксовану суму. Якщо гравець пропускає заняття, він буде змушений заплатити 20% від зарплати. При цьому сам Судаков не сказав, чи доводилося йому платити штрафи.

У сезоні 2024/2025 Георгій Судаков зіграв у складі "гірників" 11 поєдинків, у яких забив 7 м'ячів та зробив 3 результативні передачі.

"Шахтар" після 8 турів в УПЛ посідає четверте місце у турнірній таблиці.

Нагадаємо, колишній футболіст "Шахтаря" Михайло Мудрик буде змушений піти з "Челсі", щоб здобути стабільну ігрову практику.

Те саме стосується і голкіпера збірної України Андрія Луніна, на якого претендує відомий англійський клуб.

На нещодавньому матчі "Шахтаря" в УПЛ стався скандал, пов'язаний з уболівальниками та стюардами стадіону у Львові.