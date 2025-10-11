Судаков показал травму, полученную в матче Украина — Исландия в отборе ЧМ-2026

Георгий Судаков. Фото: Telegram-канал Судакова

В матче третьего тура группового этапа квалификации чемпионата мира Украина победила Исландию (5:3). В этой игре с первых минут вышел на поле полузащитник Георгий Судаков, но из-за травмы он не доиграл даже первый тайм.

После игры Судаков опубликовал фото, которое не придает оптимизма.

Судаков не доиграл матч

Информация о характере травмы пока отсутствует. Понятно лишь, что она связана с плечом.

На опубликованном фото Судаков был в бандаже. Это свидетельствует о том, что футболисту придется пропустить ближайшие матчи.

Георгий Судаков. Фото: Telegram-канал Судакова

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк в соцсетях заявил, что не ждет Георгия в матче против Азербайджана. При этом он добавил, что это повреждение может влиять на бег.

После игры Судаков поздравил команду и заявил, что ожидает быстрого восстановления.

"Надеюсь на быстрое восстановление.

Поздравляю команду и всех болельщиков с победой", — написал Судаков.

