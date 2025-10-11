Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Судаков опубликовал ужасное фото травмы после матча с Исландией

Судаков опубликовал ужасное фото травмы после матча с Исландией

Ua ru
Дата публикации 11 октября 2025 13:51
Судаков показал травму, полученную в матче Украина — Исландия в отборе ЧМ-2026
Георгий Судаков. Фото: Telegram-канал Судакова

В матче третьего тура группового этапа квалификации чемпионата мира Украина победила Исландию (5:3). В этой игре с первых минут вышел на поле полузащитник Георгий Судаков, но из-за травмы он не доиграл даже первый тайм.

После игры Судаков опубликовал фото, которое не придает оптимизма.

Реклама
Читайте также:

Судаков не доиграл матч

Информация о характере травмы пока отсутствует. Понятно лишь, что она связана с плечом.

На опубликованном фото Судаков был в бандаже. Это свидетельствует о том, что футболисту придется пропустить ближайшие матчи.

Георгий Судаков
Георгий Судаков. Фото: Telegram-канал Судакова

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк в соцсетях заявил, что не ждет Георгия в матче против Азербайджана. При этом он добавил, что это повреждение может влиять на бег.

После игры Судаков поздравил команду и заявил, что ожидает быстрого восстановления.

"Надеюсь на быстрое восстановление.

Поздравляю команду и всех болельщиков с победой", — написал Судаков.

Напомним, футболист сборной Украины Михаил Мудрик подвергся насмешкам в сети.

Защитник национальной команды Украины Илья Забарный стал дороже на 13 млн евро.

футбол Сборная Украины по футболу Исландия Георгий Судаков травма
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации