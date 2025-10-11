Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Судаков опублікував жахливе фото травми після матчу з Ісландією

Судаков опублікував жахливе фото травми після матчу з Ісландією

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 13:51
Судаков показав травму, отриману в матчі Україна – Ісландія у відборі ЧС-2026
Георгій Судаков. Фото: Telegram-канал Cудакова

В матчі третього туру групового етапу кваліфікації чемпіонату світу Україна перемогла Ісландію (5:3). В цій грі з перших хвилин вийшов на поле півзахисник Георгій Судаков, але через травму він не дограв навіть перший тайм.

Після гри Судаков опублікував фото, яке не всиляє оптимізму.

Реклама
Читайте також:

Судаков не дограв матч

Інформація про характер травми наразі відсутня. Зрозуміло лише, що вона пов’язана з плечем.

На опублікованому фото Судаков був у бандажі. Це свідчить про те, що футболісту доведеться пропустити найближчі матчі.

Георгий Судаков
Георгій Судаков. Фото: Telegram-канал Cудакова

Спортивний лікар Дмитро Бабелюк в соцмережах заявив, що не чекає на Георгія в матчі проти Азербайджану. При цьому він додав, що це пошкодження може впливати на біг.

Після гри Судаков привітав команду та заявив, що очікує на швидке відновлення.

"Сподіваюсь на швидке відновлення.

Вітаю команду та всіх вболівальників з перемогою", — написав Судаков.

Нагадаємо, футболіст збірної України Михайло Мудрик піддався насмішкам у мережі.

Захисник національної команди України Ілля Забарний став дорожче на 13 млн євро.

футбол Збірна України з футболу Ісландія Георгій Судаков травма
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації