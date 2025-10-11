Судаков показав травму, отриману в матчі Україна – Ісландія у відборі ЧС-2026

Георгій Судаков. Фото: Telegram-канал Cудакова

В матчі третього туру групового етапу кваліфікації чемпіонату світу Україна перемогла Ісландію (5:3). В цій грі з перших хвилин вийшов на поле півзахисник Георгій Судаков, але через травму він не дограв навіть перший тайм.

Після гри Судаков опублікував фото, яке не всиляє оптимізму.

Реклама

Читайте також:

Судаков не дограв матч

Інформація про характер травми наразі відсутня. Зрозуміло лише, що вона пов’язана з плечем.

На опублікованому фото Судаков був у бандажі. Це свідчить про те, що футболісту доведеться пропустити найближчі матчі.

Георгій Судаков. Фото: Telegram-канал Cудакова

Спортивний лікар Дмитро Бабелюк в соцмережах заявив, що не чекає на Георгія в матчі проти Азербайджану. При цьому він додав, що це пошкодження може впливати на біг.

Після гри Судаков привітав команду та заявив, що очікує на швидке відновлення.

"Сподіваюсь на швидке відновлення.

Вітаю команду та всіх вболівальників з перемогою", — написав Судаков.

Нагадаємо, футболіст збірної України Михайло Мудрик піддався насмішкам у мережі.

Захисник національної команди України Ілля Забарний став дорожче на 13 млн євро.