Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Судаков в Португалии живет в доме врага Бенфики

Судаков в Португалии живет в доме врага Бенфики

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 18:14
обновлено: 18:37
У Судакова проблемы с жильем в Португалии
Георгий Судаков. Фото: Reuters

Украинский полузащитник лиссабонской "Бенфики" Георгий Судаков продолжает обживаться в Португалии. В октябре к нему переехала из Киева жена с дочерьми.

Для своей семьи Георгий арендовал дом. Об этом футболист сообщил в интервью "Взбірна".

Реклама
Читайте также:
Георгий Судаков
Георгий Судаков. Фото: Reuters

Судаков живет в доме тренера "МЮ"

Полузащитник "Бенфики" рассказал о трудностях с поиском жилья в португальской столице, где это гораздо труднее делать чем в Киеве.

По его словам, он сначала жил в гостинице, потому что был один и не было смысла поспешно снимать квартиру.

"В Лиссабоне трудно найти качественное жилье - или очень дорого, или старомодное. У них не такой спрос на новые апартаменты, как в Украине", — пояснил Судаков.

Футболист рассказал, что цены на жилье в Португалии значительно выше, чем в Украине, а поиск осложнялся необходимостью учитывать расположение садика для ребенка и бытовыми потребностями жены.

Поиски длились месяц, но решение нашлось и сейчас Судаков с семьей арендует дом, принадлежащий главному тренеру "Манчестер Юнайтед" и бывшему наставнику враждебного "орлам" "Спортинга" Рубену Амориму.

Напомним, стало известно, кто бы в киевском "Динамо" мог заменить Александра Шовковского.

В матче киевском "Динамо" произошла драка с соперником — что об этом известно.

футбол Бенфика Георгий Судаков украинские легионеры (футбол) Рубен Аморим
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации