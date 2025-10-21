У Судакова проблемы с жильем в Португалии

Георгий Судаков. Фото: Reuters

Украинский полузащитник лиссабонской "Бенфики" Георгий Судаков продолжает обживаться в Португалии. В октябре к нему переехала из Киева жена с дочерьми.

Для своей семьи Георгий арендовал дом. Об этом футболист сообщил в интервью "Взбірна".

Судаков живет в доме тренера "МЮ"

Полузащитник "Бенфики" рассказал о трудностях с поиском жилья в португальской столице, где это гораздо труднее делать чем в Киеве.

По его словам, он сначала жил в гостинице, потому что был один и не было смысла поспешно снимать квартиру.

"В Лиссабоне трудно найти качественное жилье - или очень дорого, или старомодное. У них не такой спрос на новые апартаменты, как в Украине", — пояснил Судаков.

Футболист рассказал, что цены на жилье в Португалии значительно выше, чем в Украине, а поиск осложнялся необходимостью учитывать расположение садика для ребенка и бытовыми потребностями жены.

Поиски длились месяц, но решение нашлось и сейчас Судаков с семьей арендует дом, принадлежащий главному тренеру "Манчестер Юнайтед" и бывшему наставнику враждебного "орлам" "Спортинга" Рубену Амориму.

