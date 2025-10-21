Відео
Відео

Головна Спорт Судаков в Португалії живе в будинку ворога Бенфіки

Судаков в Португалії живе в будинку ворога Бенфіки

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 18:14
Оновлено: 18:37
У Судакова проблеми з житлом у Португалії
Георгій Судаков. Фото: Reuters

Український півзахисник лісабонської "Бенфіки" Георгій Судаков продовжує обживатись в Португалії. У жовтні до нього переїхала з Києва дружина з доньками.

Для своєї родини Георгій орендував будинок. Про це футболіст повідомив у інтерв'ю "Взбірна".

Георгий Судаков
Судаков живе в будинку тренера "МЮ"

Півзахисник "Бенфіки" розповів про труднощі з пошуком житла в португальській столиці, де це набагато важче робити ніж у Києві.

За його словами, він спочатку жив у готелі, бо був сам і не було сенсу поспішно винаймати квартиру.

"У Лісабоні важко знайти якісне житло — або дуже дорого, або старомодне. У них не такий попит на нові апартаменти, як в Україні", — пояснив Судаков.

Футболіст розповів, що ціни на житло в Португалії значно вищі, ніж в Україні, а пошук ускладнювався необхідністю враховувати розташування садочка для дитини та побутовими потребами дружини.

Пошуки тривали місяць, але рішення знайшлося і наразі Судаков з родиною орендує будинок, що належить головному тренеру "Манчестер Юнайтед" і колишньому наставнику ворожого до "орлів" "Спортинга" Рубену Аморіму.

Нагадаємо, стало відомо, хто б у київському "Динамо" міг замінити Олександра Шовковського.

У матчі київському "Динамо" сталася бійка з суперником — що про це відомо.

футбол Бенфіка Георгій Судаков українські легіонери (футбол) Рубен Аморім
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
