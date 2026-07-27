Судья, который работал в финале ЧМ-2026, неожиданно ушел из футбола

Славко Винчич во время работы на Чм-2026. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Соборный Редактор, спортивный обозреватель

Словенский футбольный арбитр Славко Винчич объявил о завершении профессиональной карьеры. Именно этот судья обслуживал несколько матчей ЧМ-2026, включая финал между Испанией и Аргентиной. О причиназ своего решения он ничего не сообщил.

Винчич несколько раз входил в список лучших футбольных судей мира, сообщают Новини.LIVE.

Словенец Славко Винчич стал арбитром ФИФА в 2010 году. Со временем он вошел в когорту лучших арбитров мира. С тех пор он работал на континентальных и мировых первенствах, обслуживал финал Лиги чемпионов в сезоне 2023/24 и финал Мундиаля-2026.

Славко Винчич в финал ЧМ-2026. Фото: Reuters

По итогам Кубка Мира Международный институт футбольной истории и статистики (IFFHS) признал Славко Винчича лучшим арбитром турнира. Ранее, в 2024 году, он занял второе место в рейтинге лучших арбитров мира по версии IFFHS.

Скандал с Винчичем

В 2020 году словенский судья оказался в эпицентре неприятной ситуации, которая могла оставить след на его репутации, но этого не произошло. Славко Винчича вместе с другими людьми задержали на частной вилле в Боснии.

Он присутствовал на вечеринке, которую организовала российская модель. Многих фигурантов того скандала обвинили в употреблении наркотиков и участии в оргии, однако Славко Винчичу удалось выйти из этой истории без репутационных потерь.

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