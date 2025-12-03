Видео
Судью из Украины дисквалифицировали за угрозы спортсменам

Судью из Украины дисквалифицировали за угрозы спортсменам

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 14:37
Украинская судья Лисова получила год дисквалификации
Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Фото: Reuters

Украинская судья по фигурному катанию Елена Лисова получила годовое отстранение от Международного союза конькобежцев (ISU) за нарушение кодекса этики.

Согласно официальному решению дисциплинарной комиссии, жалоба поступила от фигуриста, который выступал на турнире Budapest Trophy осенью 2024 года.

Как говорится в вердикте ISU, спортсмен сообщил, что Лисова оказывала на него психологическое давление. Она подошла к фигуристу после выступления, заявила, что его пара каталась плохо и на прокат "тяжело смотреть", а затем пригрозила отсутствием поддержки Украины, если тот не вернется к прежнему тренеру.

Инцидент привязали к единственной украинской паре турнира

Имя спортсмена не раскрывается, но известно, что ситуация произошла 12 октября 2024 года. В те дни единственной украинской парой на Budapest Trophy были Мария Пинчук и Никита Погорелов, которые незадолго до турнира сменили тренера и перешли от Галины Чуриловой к итальянскому специалисту Маттео Занни.

Лисова отрицала обвинения, однако была временно отстранена еще в январе 2025-го до окончания расследования. Сейчас совместное решение стало окончательным: дисквалификация действует до 13 января 2026 года. Ранее ISU уже сообщал о другом громком наказании: пожизненной дисквалификации украинского судьи Юрия Балкова за попытку повлиять на результаты соревнований с помощью SMS. 

скандал спорт Дисквалификация Фигурное катание Елена Лисова
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
