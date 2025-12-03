Українська суддя Лісова отримала рік дискваліфікації

Фігуристи Діана Девіс та Гліб Смолкін. Фото: Reuters

Українська суддя з фігурного катання Олена Лісова отримала річне відсторонення від Міжнародного союзу ковзанярів (ISU) за порушення кодексу етики.

Згідно з офіційним рішенням дисциплінарної комісії, скарга надійшла від фігуриста, який виступав на турнірі Budapest Trophy восени 2024 року.

Як йдеться у вердикті ISU, спортсмен повідомив, що Лісова чинила на нього психологічний тиск. Вона підійшла до фігуриста після виступу, заявила, що його пара каталася погано та на прокат "важко дивитися", а потім пригрозила відсутністю підтримки України, якщо той не повернеться до колишнього тренера.

Інцидент прив'язали до єдиної української пари турніру

Ім'я спортсмена не розкривається, але відомо, що ситуація сталася 12 жовтня 2024 року. У ті дні єдиною українською парою на Budapest Trophy були Марія Пінчук та Микита Погорєлов, які незадовго до турніру змінили тренера та перейшли від Галини Чурилової до італійського фахівця Маттео Занні.

Лісова заперечувала звинувачення, проте була тимчасово відсторонена ще в січні 2025-го до закінчення розслідування. Наразі спільне рішення стало остаточним: дискваліфікація діє до 13 січня 2026 року. Раніше ISU вже повідомляв про інше гучне покарання: довічну дискваліфікацію українського судді Юрія Балкова за спробу вплинути на результати змагань за допомогою SMS.

