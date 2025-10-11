Український фігурист Куліш заради ОІ-2026 змінить громадянство на латвійське

Федір Куліш. Фото: кадр з відео

Український фігурист Федір Куліш вирішив змінити громадянство. Він вже чотири роки не проживає на батьківщині, з якої втік через повномасштабну війну.

Фігурист, якому 20 років, хоче стати латвійцем, повідомив портал sportacentrs.com.

Український фігурист змінить громадянство

Куліш після втечі від російської агресії в березні 2022-го року оселився в Ризі. Він почав тренуватися у клубі "Kristal Ice", а з осені 2023-го представляв Латвію на міжнародних змаганнях.

Разом із Денисом Васільєвим вони здобули дві квоти на Олімпіаду-2026 у Мілані. Вперше два фігуристи-чоловіки представлять Латвію. Україна натомість здобула лише одну ліцензію, що є антирекордом країни у фігурному катанні.

Попри завойовану ліцензію, вона не є іменною, й для потрапляння на ОІ-2026 фігурист має змінити громадянство.

"Я народився в Києві. Спортом займаюся з п'яти років. Переїхав до Латвії у 16 і почав тренуватися в 'Kristal Ice'. Моя сім'я — Ольга Ковалькова, Раймо Рейнала, Саманта Ковалькова. Це моя сім'я", — сказав Куліш.

Наразі фігурист та місцева федерація і Олімпійський комітет намагаються подати документи до парламенту на прискорену видачу громадянства.

