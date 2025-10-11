Украинский фигурист Кулиш ради ОИ-2026 сменит гражданство на латвийское

Федор Кулиш. Фото: кадр из видео

Украинский фигурист Федор Кулиш решил сменить гражданство. Он уже четыре года не проживает на родине, с которой сбежал из-за полномасштабной войны.

Фигурист, которому 20 лет, хочет стать латвийцем, сообщил портал sportacentrs.com.

Кулиш после бегства от российской агрессии в марте 2022-го года поселился в Риге. Он начал тренироваться в клубе "Kristal Ice", а с осени 2023-го представлял Латвию на международных соревнованиях.

Вместе с Денисом Васильевым они получили две квоты на Олимпиаду-2026 в Милане. Впервые два фигуриста-мужчины представят Латвию. Украина взамен получила лишь одну лицензию, что является антирекордом страны в фигурном катании.

Несмотря на завоеванную лицензию, она не является именной, и для попадания на ОИ-2026 фигурист должен сменить гражданство.

"Я родился в Киеве. Спортом занимаюсь с пяти лет. Переехал в Латвию в 16 и начал тренироваться в "Kristal Ice". Моя семья — Ольга Ковалькова, Раймо Рейнала, Саманта Ковалькова. Это моя семья", — сказал Кулиш.

Сейчас фигурист, местная федерация и Олимпийский комитет пытаются подать документы в парламент на ускоренную выдачу гражданства.

