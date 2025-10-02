Видео
Главная Спорт Суперкомпьютер назвал фаворита Лиги чемпионов

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 16:21
Суперкомпьютер удивил выбором фаворита Лиги чемпионов
Вильям Салиба (слева) в матче против "Олимпиакоса". Фото: Reuters/Andrew Boyers

После второго тура общего этапа Лиги чемпионов аналитики Opta обновили прогнозы на победителя турнира. По их данным, лондонский "Арсенал" имеет наивысшие шансы завоевать трофей, которые оцениваются в 18,09%.

Такой показатель позволяет "канонирам" возглавить рейтинг претендентов, сообщает Opta

Читайте также:

Вторым в списке оказался другой английский клуб "Ливерпуль". Вероятность победы команды Арне Слота составляет 14,70%. Замыкает тройку лидеров действующий чемпион "ПСЖ", шансы которого оценены в 13,96%. 

Прогноз вызвал оживленные обсуждения среди специалистов и болельщиков, ведь впервые за долгое время именно "Арсенал" оказался выше конкурентов по математической модели. Лондонцы стабильно начали сезон и демонстрируют уверенную игру в групповом этапе. 

Микель Артета
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Действующий чемпион и будущий финал

В прошлом розыгрыше трофей завоевал "ПСЖ", разгромив в финале миланский "Интер" со счетом 5:0. Парижане по-прежнему остаются в числе фаворитов, однако аналитики считают, что удержать титул им будет крайне непросто.

Финал Лиги чемпионов сезона-2025/26 состоится 30 мая на "Пушкаш Арене" в Будапеште. Победитель турнира получит не только трофей, но и право сыграть в матче за Суперкубок УЕФА следующего сезона, а также прямую путевку в групповой этап следующего розыгрыша.

"Арсенал" впервые за 20 лет одержал шесть побед подряд на групповом этапе Лиги чемпионов с суммарным счетом  17:2. Среди поверженных соперников оказались "Спортинг", "Монако", "Динамо" из Загреба, "Жирона", "Атлетик" и "Олимпиакос". 

В следующем туре ЛЧ "канониры" сыграют мадридским "Атлетико". 

Напомним, в киевском "Динамо" прокомментировали слухи о возможной тренерской перестановке. 

Также руководство "бело-синих" откровенно рассказало о шансах Владимира Бражко сменить команду. 

спорт футбол Лига чемпионов Ливерпуль Арсенал суперкомпьютер
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
