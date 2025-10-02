Суперкомпьютер удивил выбором фаворита Лиги чемпионов

Суперкомпьютер назвал фаворита Лиги чемпионов
После второго тура общего этапа Лиги чемпионов аналитики Opta обновили прогнозы на победителя турнира. По их данным, лондонский "Арсенал" имеет наивысшие шансы завоевать трофей, которые оцениваются в 18,09%.
Такой показатель позволяет "канонирам" возглавить рейтинг претендентов, сообщает Opta.
Вторым в списке оказался другой английский клуб "Ливерпуль". Вероятность победы команды Арне Слота составляет 14,70%. Замыкает тройку лидеров действующий чемпион "ПСЖ", шансы которого оценены в 13,96%.
Прогноз вызвал оживленные обсуждения среди специалистов и болельщиков, ведь впервые за долгое время именно "Арсенал" оказался выше конкурентов по математической модели. Лондонцы стабильно начали сезон и демонстрируют уверенную игру в групповом этапе.
Действующий чемпион и будущий финал
В прошлом розыгрыше трофей завоевал "ПСЖ", разгромив в финале миланский "Интер" со счетом 5:0. Парижане по-прежнему остаются в числе фаворитов, однако аналитики считают, что удержать титул им будет крайне непросто.
Финал Лиги чемпионов сезона-2025/26 состоится 30 мая на "Пушкаш Арене" в Будапеште. Победитель турнира получит не только трофей, но и право сыграть в матче за Суперкубок УЕФА следующего сезона, а также прямую путевку в групповой этап следующего розыгрыша.
"Арсенал" впервые за 20 лет одержал шесть побед подряд на групповом этапе Лиги чемпионов с суммарным счетом 17:2. Среди поверженных соперников оказались "Спортинг", "Монако", "Динамо" из Загреба, "Жирона", "Атлетик" и "Олимпиакос".
В следующем туре ЛЧ "канониры" сыграют мадридским "Атлетико".
