Суперкомп'ютер здивував вибором фаворита Ліги чемпіонів

Суперкомп'ютер назвав фаворита Ліги чемпіонів
Після другого туру загального етапу Ліги чемпіонів аналітики Opta оновили прогнози на переможця турніру. За їхніми даними, лондонський "Арсенал" має найвищі шанси завоювати трофей, які оцінюються у 18,09%.
Такий показник дозволяє "канонірам" очолити рейтинг претендентів, повідомляє Opta.
Другим у списку опинився інший англійський клуб "Ліверпуль". Імовірність перемоги команди Арне Слота становить 14,70%. Замикає трійку лідерів чинний чемпіон "ПСЖ", шанси якого оцінено в 13,96%.
Прогноз викликав жваві обговорення серед спеціалістів та вболівальників, адже вперше за довгий час саме "Арсенал" виявився вищим за конкурентів за математичною моделлю. Лондонці стабільно розпочали сезон та демонструють впевнену гру в груповому етапі.
Чинний чемпіон та майбутній фінал
У минулому розіграші трофей завоював "ПСЖ", розгромивши у фіналі міланський "Інтер" з рахунком 5:0. Парижани, як і раніше, залишаються серед фаворитів, проте аналітики вважають, що втримати титул їм буде вкрай непросто.
Фінал Ліги чемпіонів сезону-2025/26 відбудеться 30 травня на "Пушкаш Арені" в Будапешті. Переможець турніру отримає не тільки трофей, а й право зіграти в матчі за Суперкубок УЄФА наступного сезону, а також пряму путівку в груповий етап наступного розіграшу.
"Арсенал" уперше за 20 років здобув шість перемог поспіль на груповому етапі Ліги чемпіонів із сумарним рахунком 17:2. Серед переможених суперників опинилися "Спортінг", "Монако", "Динамо" із Загреба, "Жирона", "Атлетик" та "Олімпіакос".
У наступному турі ЛЧ "каноніри" зіграють із мадридським "Атлетіко".
