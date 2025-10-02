Суперкомп'ютер здивував вибором фаворита Ліги чемпіонів

Вільям Саліба (ліворуч) у матчі проти "Олімпіакоса". Фото: Reuters/Andrew Boyers

Після другого туру загального етапу Ліги чемпіонів аналітики Opta оновили прогнози на переможця турніру. За їхніми даними, лондонський "Арсенал" має найвищі шанси завоювати трофей, які оцінюються у 18,09%.

Такий показник дозволяє "канонірам" очолити рейтинг претендентів, повідомляє Opta.

Другим у списку опинився інший англійський клуб "Ліверпуль". Імовірність перемоги команди Арне Слота становить 14,70%. Замикає трійку лідерів чинний чемпіон "ПСЖ", шанси якого оцінено в 13,96%.

Прогноз викликав жваві обговорення серед спеціалістів та вболівальників, адже вперше за довгий час саме "Арсенал" виявився вищим за конкурентів за математичною моделлю. Лондонці стабільно розпочали сезон та демонструють впевнену гру в груповому етапі.

Головний тренер "Арсеналу" Мікель Артета. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Чинний чемпіон та майбутній фінал

У минулому розіграші трофей завоював "ПСЖ", розгромивши у фіналі міланський "Інтер" з рахунком 5:0. Парижани, як і раніше, залишаються серед фаворитів, проте аналітики вважають, що втримати титул їм буде вкрай непросто.

Фінал Ліги чемпіонів сезону-2025/26 відбудеться 30 травня на "Пушкаш Арені" в Будапешті. Переможець турніру отримає не тільки трофей, а й право зіграти в матчі за Суперкубок УЄФА наступного сезону, а також пряму путівку в груповий етап наступного розіграшу.

"Арсенал" уперше за 20 років здобув шість перемог поспіль на груповому етапі Ліги чемпіонів із сумарним рахунком 17:2. Серед переможених суперників опинилися "Спортінг", "Монако", "Динамо" із Загреба, "Жирона", "Атлетик" та "Олімпіакос".

У наступному турі ЛЧ "каноніри" зіграють із мадридським "Атлетіко".

