Opta спрогнозировала шансы Челси, ПСЖ и Реала на победу в КЧМ

Арда Гюлер (слева) и Гонсало Гарсия празднуют победу. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Суперкомпьютер Opta обнародовал прогноз на оставшуюся часть Клубного чемпионата мира 2025 года после завершения стадии 1/8 финала. Наибольшие шансы на итоговую победу аналитики отдают английскому "Челси".

По данным Opta Analyst, вероятность триумфа "Челси" составляет 26,8%.

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Игроки "Челси" на КЧМ. Фото: Reuters/Agustin Marcarian

Кого ждет полуфинал КЧМ

В 1/4 финала "Челси" встретится с бразильским "Палмейрасом" — и здесь англичанам дают наилучшие шансы на проход (74,8%). У других команд — более равные перспективы.

В остальных парах сыграют:

"Флуминенсе" — "Аль-Хиляль",

"ПСЖ" — "Бавария",

"Реал" (Мадрид) — "Боруссия" (Дортмунд).

Шансы на победу бразильских клубов остаются минимальными: у "Флуминенсе" — 1,5%, у "Палмейраса" — 3%.

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