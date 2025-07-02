Opta спрогнозировала шансы Челси, ПСЖ и Реала на победу в КЧМ

Суперкомпьютер назвал фаворитов клубного чемпионата мира 2025
Суперкомпьютер Opta обнародовал прогноз на оставшуюся часть Клубного чемпионата мира 2025 года после завершения стадии 1/8 финала. Наибольшие шансы на итоговую победу аналитики отдают английскому "Челси".
По данным Opta Analyst, вероятность триумфа "Челси" составляет 26,8%.
Французский "Пари Сен-Жермен" идет следом с показателем 24,9%, а замыкает тройку фаворитов мадридский "Реал" с шансами в 16,9%.
Кого ждет полуфинал КЧМ
В 1/4 финала "Челси" встретится с бразильским "Палмейрасом" — и здесь англичанам дают наилучшие шансы на проход (74,8%). У других команд — более равные перспективы.
В остальных парах сыграют:
- "Флуминенсе" — "Аль-Хиляль",
- "ПСЖ" — "Бавария",
- "Реал" (Мадрид) — "Боруссия" (Дортмунд).
Шансы на победу бразильских клубов остаются минимальными: у "Флуминенсе" — 1,5%, у "Палмейраса" — 3%.
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