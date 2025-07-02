Opta спрогнозувала шанси Челсі, ПСЖ та Реала на перемогу в КЧС

Арда Гюлер (ліворуч) та Гонсало Гарсія святкують перемогу. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Суперкомп'ютер Opta оприлюднив прогноз на частину Клубного чемпіонату світу 2025 року, що залишилася, після завершення стадії 1/8 фіналу. Найбільші шанси на підсумкову перемогу аналітики віддають англійському "Челсі".

За даними Opta Analyst, імовірність тріумфу "Челсі" становить 26,8%.

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Гравці "Челсі" на КЧС. Фото: Reuters/Agustin Marcarian

На кого чекає півфінал КЧС

В 1/4 фіналу "Челсі" зустрінеться з бразильським "Палмейрасом" — і тут англійцям дають найкращі шанси на прохід (74,8%). В інших команд — приблизно рівні перспективи.

В інших парах зіграють:

"Флуміненсе" — "Аль-Хіляль",

"ПСЖ" — "Баварія",

"Реал" (Мадрид) — "Боруссія" (Дортмунд).

Шанси на перемогу бразильських клубів залишаються мінімальними: у "Флуміненсе" — 1,5%, у "Палмейраса" — 3%.

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