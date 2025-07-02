Opta спрогнозувала шанси Челсі, ПСЖ та Реала на перемогу в КЧС

Суперкомп'ютер назвав фаворитів клубного чемпіонату світу 2025
Суперкомп'ютер Opta оприлюднив прогноз на частину Клубного чемпіонату світу 2025 року, що залишилася, після завершення стадії 1/8 фіналу. Найбільші шанси на підсумкову перемогу аналітики віддають англійському "Челсі".
За даними Opta Analyst, імовірність тріумфу "Челсі" становить 26,8%.
Французький "Парі Сен-Жермен" іде слідом із показником 24,9%, а замикає трійку фаворитів мадридський "Реал" із шансами в 16,9%.
На кого чекає півфінал КЧС
В 1/4 фіналу "Челсі" зустрінеться з бразильським "Палмейрасом" — і тут англійцям дають найкращі шанси на прохід (74,8%). В інших команд — приблизно рівні перспективи.
В інших парах зіграють:
- "Флуміненсе" — "Аль-Хіляль",
- "ПСЖ" — "Баварія",
- "Реал" (Мадрид) — "Боруссія" (Дортмунд).
Шанси на перемогу бразильських клубів залишаються мінімальними: у "Флуміненсе" — 1,5%, у "Палмейраса" — 3%.
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