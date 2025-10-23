Видео
Видео

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 12:31
обновлено: 12:36
Российская спортсменка Ласицкене прошла генетическую проверку
Мария Ласицкене во время турнира. Фото: instagram.com/lasitskene.maria/

Известная российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене, многолетняя конкурентка Ярославы Магучих, прошла новый генетический скрининг по линии World Athletics. 

Эта процедура оказалась необходимой в свете обновленных правил допуска спортсменок к международным соревнованиям, сообщают российские СМИ.

Читайте также:

Тест проводился с целью проверки на наличие гена SRY, что стало обязательным с сентября 2025 года. Представители Марии Ласицкене пока не дали официальных комментариев по мотивам ее участия в проверке, однако факт подчеркивает намерение федерации усилить контроль над допуском к женским дисциплинам.

Мария Ласицкене
Мария Ласицкене с наградой. Фото: instagram.com/lasitskene.maria/

Новые требования касаются всех легкоатлеток: один раз в жизни — либо анализ крови, либо мазок со слизистой для подтверждения отсутствия Y-хромосомы. Тестирование стало частью стратегии защиты честности соревнований.

Несмотря на то, что результат гендерного теста российской спортсменки не разглашается, у World Athletics сейчас нет претензий к Марии Ласицкене.  

Что скрывает новый допусковой фильтр

Введение генетического теста вызвало волну вопросов о правах спортсменок, конфиденциальности и научной обоснованности метода. Специалисты указывают, что с 2000 по 2023 год сотни участниц финалов оказались в категориях, на которые теперь распространяется перемена правил. 

Для Ласицкене прохождение теста может означать новое веху в ее подготовке и статусе в мировом спорте, особенно в свете политической и спортивной изоляции российских легкоатлетов.

Мария Ласицкене — одна из самых титулованных прыгуний в высоту последних лет: олимпийская чемпионка-2020 и трехкратная чемпионка мира (2015, 2017, 2019). 

Также она установила отметку 2,06 м, была признана европейской атлеткой года в 2019 и долгое время сохраняла серию побед более чем в сорока соревнованиях подряд.

Напомним, украинский футболист "Эвертона" Виталий Миколенко бесплатно уйдет из клуба в конце сезона. 

Защитник "Ноттингем Форест" Александр Зинченко готовится сменить команду во время зимнего трансферного окна. 

спорт Олимпийские игры Легкая атлетика прыжки в высоту Мария Ласицкене
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
