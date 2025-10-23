Відео
Суперницю Магучих змусили пройти гендерний тест — який результат

Суперницю Магучих змусили пройти гендерний тест — який результат

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 12:31
Оновлено: 12:36
Російська спортсменка Ласіцкене пройшла генетичну перевірку
Марія Ласіцкене під час турніру. Фото: instagram.com/lasitskene.maria/

Відома російська стрибунка у висоту Марія Ласіцкене, багаторічна конкурентка Ярослави Магучіх, пройшла новий генетичний скринінг по лінії World Athletics.

Ця процедура виявилася необхідною у світлі оновлених правил допуску спортсменок до міжнародних змагань, повідомляють російські ЗМІ.

Читайте також:

Тест проводили з метою перевірки на наявність гена SRY, що стало обов'язковим із вересня 2025 року. Представники Марії Ласіцкене поки що не дали офіційних коментарів щодо мотивів її участі в перевірці, однак факт підкреслює намір федерації посилити контроль над допуском до жіночих дисциплін.

Мария Ласицкене
Марія Ласіцкене з нагородою. Фото: instagram.com/lasitskene.maria/

Нові вимоги стосуються всіх легкоатлеток: один раз у житті — або аналіз крові, або мазок зі слизової для підтвердження відсутності Y-хромосоми. Тестування стало частиною стратегії захисту чесності змагань.

Попри те, що результат гендерного тесту російської спортсменки не розголошується, World Athletics зараз не має претензій до Марії Ласіцкене.

Що приховує новий допусковий фільтр

Введення генетичного тесту викликало хвилю запитань про права спортсменок, конфіденційність і наукову обґрунтованість методу. Фахівці вказують, що з 2000 по 2023 рік сотні учасниць фіналів опинилися в категоріях, на які тепер поширюється зміна правил.

Для Ласіцкене проходження тесту може означати нову віху в її підготовці та статусі у світовому спорті, особливо у світлі політичної та спортивної ізоляції російських легкоатлетів.

Марія Ласіцкене — одна з найтитулованіших стрибунок у висоту останніх років: олімпійська чемпіонка-2020 та триразова чемпіонка світу (2015, 2017, 2019).

Також вона встановила позначку 2,06 м, була визнана європейською атлеткою року 2019 року та тривалий час зберігала серію перемог у понад сорока змаганнях поспіль.

спорт Олімпійські ігри Легка атлетика стрибки у висоту Марія Ласіцкене
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
